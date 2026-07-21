Не закрываете кран, пока чистите зубы? Посчитали, сколько денег сливается в раковину за месяц

Эти привычки заставляют переплачивать

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Счет за воду может оказаться выше не только из-за тарифов, но и из-за повседневных привычек дома. Некоторые действия, которые кажутся совершенно безобидными, заставляют счетчик вращаться быстрее.

Даже несколько минут с открытым краном каждый день могут привести к значительным расходам воды в течение месяца. Если пересчитать эти лишние литры в деньги по действующим тарифам, результат может удивить. "Телеграф" подсчитал, сколько средств можно потерять из-за воды, которая течет впустую.

Например, во время чистки зубов многие оставляют кран открытым на протяжении всей процедуры. За несколько минут таким образом может утечь несколько десятков литров воды. Если повторять это дважды в день, за месяц накапливается уже значительный объем.

Похожая ситуация и с мытьем овощей под проточной водой. Часто вода просто течет, пока человек моет продукты, хотя для этого можно использовать миску или набрать нужное количество воды заранее.

Сколько может набежать лишнего

Это зависит от того, сколько времени вода течет без надобности и какой напор.

Например:

Открытый кран при чистке зубов может тратить около 6–12 литров воды в минуту . Если человек чистит зубы дважды в день по 2 минуты и не закрывает воду, это примерно 720–1440 литров в месяц (0,7–1,4 куб.).

может тратить около . Если человек чистит зубы дважды в день по 2 минуты и не закрывает воду, это примерно (0,7–1,4 куб.). Мытье овощей под проточной водой в течение 5 минут в день может добавить еще около 900–1800 литров в месяц (0,9–1,8 куба).

в течение 5 минут в день может добавить еще около (0,9–1,8 куба). Бритье с открытым краном может тратить еще несколько сотен литров в месяц в зависимости от продолжительности процедуры.

В результате через несколько таких привычек в семье может набегать примерно 2-4 лишних куба воды в месяц. Если добавить сюда актуальную стоимость водоснабжения и водоотведения в городе, это могут быть десятки гривен, которые тратятся впустую.

Сколько стоит вода в городах Украины и на какую сумму может увеличиться платежка из-за незаметных ежедневных привычек

Сколько придется заплатить за воду, которая утекает без надобности. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Поэтому лучше обращать внимание на маленькие бытовые привычки: закрывать кран во время чистки зубов, не оставлять воду без надобности и проверять, нет ли протечек. Такие простые изменения помогают не только экономить воду, но и снизить сумму в ежемесячных счетах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простых способах, которые помогут снизить расходы на воду.