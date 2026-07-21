Не закриваєте кран, поки чистите зуби? Порахували, скільки грошей зливається в раковину за місяць

Ці звички змушують переплачувати

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Платіжка за воду може бути більшою не лише через тарифи, а й через щоденні звички вдома. Деякі дії, які здаються абсолютно нешкідливими, змушують лічильник обертатися швидше.

Навіть кілька хвилин із відкритим краном щодня можуть призвести до значних витрат води протягом місяця. Якщо перевести ці зайві літри у гроші за чинними тарифами, результат може здивувати. "Телеграф" підрахував, скільки коштів можна втрачати через воду, яка витікає без користі.

Наприклад, під час чищення зубів багато хто залишає кран відкритим протягом усієї процедури. За кілька хвилин таким способом може витекти кілька десятків літрів води. Якщо повторювати це двічі на день, за місяць набігає вже значний обсяг.

Схожа ситуація і з миттям овочів під проточною водою. Часто вода просто тече, поки людина очищає продукти, хоча для цього можна використовувати миску або набирати потрібну кількість води заздалегідь.

Скільки може набігти зайвого

Це залежить від того, скільки часу вода тече без потреби та який напір.

Наприклад:

Відкритий кран під час чищення зубів може витрачати близько 6–12 літрів води за хвилину . Якщо людина чистить зуби двічі на день по 2 хвилини й не закриває воду, це приблизно 720–1440 літрів на місяць (0,7–1,4 куба).

може витрачати близько . Якщо людина чистить зуби двічі на день по 2 хвилини й не закриває воду, це приблизно (0,7–1,4 куба). Миття овочів під проточною водою протягом 5 хвилин щодня може додати ще близько 900–1800 літрів на місяць (0,9–1,8 куба).

протягом 5 хвилин щодня може додати ще близько (0,9–1,8 куба). Гоління з відкритим краном може витрачати ще кілька сотень літрів на місяць залежно від тривалості процедури.

У результаті через кілька таких звичок у сім’ї може набігати приблизно 2-4 зайвих куби води на місяць. Якщо додати сюди актуальну вартість водопостачання та водовідведення у місті, це можуть бути десятки гривень, які фактично витрачаються даремно.

Скільки коштує вода у містах України та на яку суму може збільшитися платіжка через непомітні щоденні звички

Скільки доведеться заплатити за воду, яка витікає без потреби. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Тож, краще звертати увагу на маленькі побутові звички: закривати кран під час чищення зубів, не залишати воду без потреби та перевіряти, чи немає протікань. Такі прості зміни допомагають не лише економити воду, а й зменшити суму у щомісячних рахунках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про прості способи, які допоможуть зменшити витрати на воду.