Счета вырастут на тысячи: сколько придется платить по новым тарифам на воду в Киеве

Объясняем, как изменится стоимость услуг и какие цены уже действуют в других городах Украины

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В Киеве готовятся повысить стоимость водоснабжения и водоотведения. Цена может вырасти почти в три раза – до 88,9 за кубический метр (общая стоимость).

По данным РБК-Украина, на водоснабжение придется 50,69 грн, а водоотвод — 38,21 грн. В настоящее время киевляне платят 30,38 грн за кубометр водоснабжения и водоотвода. При утверждении новых расчетов тариф вырастет на 58,52 грн.

Потребность в росте тарифа объясняется общим увеличением затрат предприятия — подорожала электроэнергия, стоимость горюче-смазочных материалов, реагенты, есть потребность в повышении зарплат работникам.

Как тариф повлияет на расходы киевлян

В случае повышения тарифов к предложенным расходы домохозяйств на воду вырастут на сотни, а то и тысячи гривен. Так, семья из двух человек, потребляющая около 9 кубометров холодной воды в месяц, вместо нынешних примерно 273 грн будет платить более 800 грн. Дополнительные расходы составят около 527 грн ежемесячно или более 6,3 тыс. грн в год.

Для семьи из трех человек с месячным потреблением 15 кубометров платежка за воду и канализацию вырастет с ориентировочно 456 грн. до 1 333,5 грн. Разница будет составлять почти 878 грн в месяц или более 10,5 тыс. грн в год.

Особенно ощутимым повышение может стать для домохозяйств, не получающих субсидий. В то же время для предоставления льгот и жилищных субсидий государство применяет социальные нормативы потребления. Они составляют 2,4 кубометра холодной воды на человека в месяц при наличии централизованного горячего водоснабжения или 4 кубометра холодной воды при его отсутствии, а также 1,6 кубометра горячей воды на человека. Норматив на водоотвод составляет 3,6 кубометра на человека ежемесячно.

Для одного человека при наличии централизованного горячего водоснабжения стоимость холодной воды и водоотвода составит около 259 грн. в месяц, а без горячей воды — более 340 грн. Для семьи из трех человек расходы в пределах нормативов составят почти 778 грн с горячей водой и более 1 020 грн без нее. За горячую воду платят отдельно.

Киев не первый: где в Украине самая дорогая вода

Летом в ряде областей Украины местные водоканалы массово повысили тарифы на водоснабжение и водоотвод. Цены выросли по-разному в зависимости от региона. В некоторых городах стоимость услуг выросла вдвое или даже втрое.

Больше всего за кубометр платят в Умани – 157,32 грн, в Бородянке – 139, 34 грн, Павлограде – 113,47 грн и Бердичеве – 101,76 грн. Чуть меньше сотни за куб просят в Ужгороде (91,24 грн.) и Дрогобыче (87,30 грн.). Более чем в три раза — до 81,01 грн. возросла цена в Виннице, в Запорожье до 69,37 грн. за куб, в Хмельницком стоимость с 15 июля — 57,86 грн. за 1 куб. м

О намерении увеличить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод уже говорят во Львове. От текущего тарифа 25,88 грн он может вырасти до 56,38 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевляне летом уже столкнулись с подорожанием — выросла цена проезда в городском транспорте. На очереди резкое повышение стоимости городской электрички.