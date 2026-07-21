Что нельзя класть в соленые огурцы: одна ошибка портит всю банку

Главные ошибки, которые допускают почти все

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Без хрустящих соленых огурцов трудно представить заготовки на зиму. Но соленья легко испортить, если в банку с огурцами добавить неподходящую соль или рассол неправильной температуры.

Рассказываем про самые распространенные ошибки, из-за которых огурцы теряют хруст, мутнеют или покрываются плесенью еще до того, как банка будет открыта.

Почему огурцы в банке портятся

Чаще всего виноват не рецепт, а мелочи, на которые никто не обращает внимания. Один подпорченный или помятый плод, попавший в банку, запустит процесс гниения и испортит всю заготовку целиком, отмечает кулинарное издание Pyszności.

Кроме того, соленые огурцы могут испортиться из-за использования йодированной соли. Она мешает естественному брожению, из-за чего огурцы получаются мягкими и невкусными. А если залить овощи кипятком, а не теплым или прохладным рассолом, погибают полезные бактерии, отвечающие за само маринование.

Есть и менее очевидные ошибки. Если огурцы во время засолки оказываются над поверхностью рассола, а не полностью в жидкости, они начинают контактировать с воздухом — и именно в этих местах чаще всего появляется плесень.

Соленые огурцы. Фото: cookpad.com

Также соленье может испортиться из-за плохо вымытой банки или крышки, которые могут стать источником бактерий.

Как понять, что огурцы нужно выбросить

Если в банке появилась плесень, неприятный гнилостный запах или сами огурцы стали скользкие, есть такое соленье нельзя. Стоит присмотреться и к самому рассолу. Если он стал густым, тягучим или заметно мутным, содержимое банки уже небезопасно для здоровья. То же самое касается крышки. Если она вздулась перед открытием, выбрасывать нужно всю заготовку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли замачивать огурцы перед засолкой.