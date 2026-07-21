Що не можна класти в солоні огірки: одна помилка псує всю банку

Головні помилки, які допускають майже всі

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Без хрустких маринованих огірків важко уявити заготовки на зиму. Але соління легко зіпсувати, якщо в банку з огірками додати невідповідну сіль або розсіл неправильної температури.

Розповідаємо про найпоширеніші помилки, через які огірки втрачають хрускіт, мутніють або вкриваються пліснявою ще до того, як банку буде відкрито.

Чому огірки у банку псуються

Найчастіше винен не рецепт, а дрібниці, на які ніхто не звертає уваги. Один зіпсований або зім'ятий плід, що потрапив у банку, запустить процес гниття й зіпсує всю заготовку цілком, зазначає кулінарне видання Pyszności.

Крім того, солоні огірки можуть зіпсуватися через використання йодованої солі. Вона заважає природному бродінню, через що огірки виходять м'якими та несмачними. А якщо залити овочі окропом, а не теплим чи прохолодним розсолом, гинуть корисні бактерії, які відповідають за саме маринування.

Є й менш очевидні помилки. Якщо огірки під час засолювання опиняються над поверхнею розсолу, а не повністю в рідині, вони починають контактувати з повітрям — і саме в цих місцях найчастіше з'являється пліснява.

Солоні огірки. Фото: cookpad.com

Також соління може зіпсуватися через погано вимиту банку або кришку, які можуть стати джерелом бактерій.

Як зрозуміти, що огірки потрібно викинути

Якщо в банці з'явилася пліснява, неприємний гнилісний запах або самі огірки стали слизькими, їсти таке соління не можна. Варто придивитися і до самого розсолу. Якщо він став густим, тягучим або помітно каламутним, вміст банки вже небезпечний для здоров'я. Те саме стосується кришки. Якщо вона здулася перед відкриттям, викидати потрібно всю заготовку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно замочувати огірки перед засолюванням.