Шевченко обожал это блюдо: рецепт украинского борща с карасями из книги 1960 года

Необычное и вкусное блюдо

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Рецептов борща существует множество, и каждый регион Украины имеет свои особенности его приготовления, однако сегодня предлагаем обратиться к старинному варианту – борщу с карасями. Это традиционное украинское блюдо связывают с гастрономическими предпочтениями Тараса Шевченко, а сам рецепт удалось найти на страницах кулинарной книги, изданной в 1960-х годах. Сочетание наваристого свекловичного борща и обжаренных карасей может показаться необычным, однако именно рыба придает блюду особый вкус и делает его более сытным. Для рецепта лучше выбирать свежих небольших карасей, а свекла – сладкий и насыщенного цвета, ведь от качества этих продуктов в значительной степени зависит аромат готового блюда. Рецептом с нами поделились на страницах кулинарной книги "Украинские блюда".

Как приготовить борщ из карасей

Ингредиенты:

караси — 400 г;

свежая капуста — 400 г;

свекла — 250 г;

картофель — 250 г;

морковь — 1 шт.;

петрушка – 1 корень;

лук – 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

мука — 1 ст. л.;

сметана — 100 г;

масло – 2 ст. л.;

зелень петрушки – по вкусу;

лавровый лист – 2 шт.;

горошины черного перца – 3 шт.;

соль – по вкусу;

сахар – по вкусу;

вода – примерно 2 л.

Способ приготовления:

Подготовить карасей: очистить рыбу от чешуи, выпотрошить, хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. По желанию сделать на тушках несколько неглубоких поперечных надрезов, чтобы мелкие косточки стали менее ощутимыми во время еды. Приготовить овощи: свеклу и морковь очистить и нарезать соломкой, лук и корень петрушки мелко порубить. Свеклу отдельно протушить с небольшим количеством масла, добавив щепотку сахара для баланса вкуса. Сварить основу борща: довести воду до кипения, добавить нарезанный картофель и варить около 10–15 минут. Затем положить нашинкованную капусту, морковь, лук и корень петрушки. Добавить свеклу: положить в кастрюлю тушеную свеклу, добавить измельченные помидоры или томатную пасту. Посолить, добавить лавровый лист и чёрный перец горошком, после чего варить до готовности овощей. Подготовить карасей: посолить рыбу, обвалять в муке и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Не пережаривать карасей, чтобы мясо осталось сочным. Завершить приготовление: положить обжаренные караси в готовый борщ и довести блюдо до кипения. Проварить еще несколько минут, после чего выключить огонь и оставить под крышкой борщ на 10–15 минут. Подать: разлить горячий борщ в тарелки, добавить сметану и посыпать свежей зеленью петрушки. По желанию карася можно подавать отдельно – так будет удобнее есть рыбу и сохранить ее хрустящую корочку.

Как и с чем подавать

Борщ с карасями лучше подавать горячим, со щедрой ложкой густой сметаны и свежей зеленью. К блюду хорошо подойдет ржаной хлеб, пампушки с чесноком или просто ломтик свежего хлеба. Караси можно выложить непосредственно в тарелку с борщом или подать отдельно на большой тарелке, украсив зеленью.

Такой борщ – интересный пример традиционной украинской кухни, где привычные продукты сочетались в сытных и питательных блюдах. Рецепт из кулинарной книги 1960-х годов позволяет по-новому взглянуть на знакомый борщ и почувствовать вкус старинной домашней кухни.