Шевченко обожнював цю страву: рецепт українського борщу з карасями з книги 1960 року

Незвичайна та смачна страва

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Рецептів борщу існує безліч, і кожен регіон України має свої особливості його приготування, однак сьогодні пропонуємо звернутися до старовинного варіанту — борщу з карасями. Цю традиційну українську страву пов'язують із гастрономічними вподобаннями Тараса Шевченка, а сам рецепт вдалося знайти на сторінках кулінарної книги, виданої у 1960-х роках. Поєднання наваристого бурякового борщу та обсмажених карасів може здатися незвичним, проте саме риба надає страві особливого смаку й робить її ситнішою. Для рецепта краще обирати свіжих невеликих карасів, а буряк — солодкий і насиченого кольору, адже від якості цих продуктів значною мірою залежить аромат готової страви. Рецептом з нами поділилися на сторінках кулінарної книги "Українські страви".

Як приготувати борщ з карасів

Інгредієнти:

карасі — 400 г;

свіжа капуста — 400 г;

буряк — 250 г;

картопля — 250 г;

морква — 1 шт.;

петрушка — 1 корінь;

цибуля — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

сметана — 100 г;

олія — 2 ст. л.;

зелень петрушки — за смаком;

лавровий лист — 2 шт.;

горошини чорного перцю — 3 шт.;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком;

вода — приблизно 2 л.

Спосіб приготування:

Підготувати карасів: очистити рибу від луски, випатрати, добре промити та обсушити паперовим рушником. За бажанням зробити на тушках кілька неглибоких поперечних надрізів, щоб дрібні кісточки стали менш відчутними під час їжі. Приготувати овочі: буряк і моркву очистити та нарізати соломкою, цибулю й корінь петрушки дрібно посікти. Буряк окремо протушкувати з невеликою кількістю олії, додавши дрібку цукру для балансу смаку. Зварити основу борщу: довести воду до кипіння, додати нарізану картоплю та варити приблизно 10–15 хвилин. Потім покласти нашатковану капусту, моркву, цибулю та корінь петрушки. Додати буряк: покласти до каструлі тушкований буряк, додати подрібнені помідори або томатну основу. Посолити, додати лавровий лист і чорний перець горошком, після чого варити до готовності овочів. Підготувати карасів: посолити рибу, обваляти в борошні та обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки. Не пересмажувати карасів, щоб м'ясо залишилося соковитим. Завершити приготування: покласти обсмажених карасів у готовий борщ і довести страву до кипіння. Проварити ще кілька хвилин, після чого вимкнути вогонь і залишити борщ під кришкою на 10–15 хвилин. Подати страву: розлити гарячий борщ у тарілки, додати сметану та посипати свіжою зеленню петрушки. За бажанням карася можна подавати окремо — так буде зручніше їсти рибу та зберегти її хрустку скоринку.

Як і з чим подавати

Борщ із карасями найкраще подавати гарячим, зі щедрою ложкою густої сметани та свіжою зеленню. До страви добре пасуватиме житній хліб, пампушки з часником або просто скибка свіжого хліба. Карасів можна викласти безпосередньо в тарілку з борщем або подати окремо на великій тарілці, прикрасивши зеленню.

Такий борщ — цікавий приклад традиційної української кухні, де звичні продукти поєднувалися у ситні та поживні страви. Рецепт із кулінарної книги 1960-х років дає змогу по-новому поглянути на знайомий борщ і відчути смак старовинної домашньої кухні.