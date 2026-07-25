Шевченко обожнював цю страву: рецепт українського борщу з карасями з книги 1960 року
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Незвичайна та смачна страва
Рецептів борщу існує безліч, і кожен регіон України має свої особливості його приготування, однак сьогодні пропонуємо звернутися до старовинного варіанту — борщу з карасями. Цю традиційну українську страву пов'язують із гастрономічними вподобаннями Тараса Шевченка, а сам рецепт вдалося знайти на сторінках кулінарної книги, виданої у 1960-х роках. Поєднання наваристого бурякового борщу та обсмажених карасів може здатися незвичним, проте саме риба надає страві особливого смаку й робить її ситнішою. Для рецепта краще обирати свіжих невеликих карасів, а буряк — солодкий і насиченого кольору, адже від якості цих продуктів значною мірою залежить аромат готової страви. Рецептом з нами поділилися на сторінках кулінарної книги "Українські страви".
Як приготувати борщ з карасів
Інгредієнти:
- карасі — 400 г;
- свіжа капуста — 400 г;
- буряк — 250 г;
- картопля — 250 г;
- морква — 1 шт.;
- петрушка — 1 корінь;
- цибуля — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- олія — 2 ст. л.;
- зелень петрушки — за смаком;
- лавровий лист — 2 шт.;
- горошини чорного перцю — 3 шт.;
- сіль — за смаком;
- цукор — за смаком;
- вода — приблизно 2 л.
Спосіб приготування:
- Підготувати карасів: очистити рибу від луски, випатрати, добре промити та обсушити паперовим рушником. За бажанням зробити на тушках кілька неглибоких поперечних надрізів, щоб дрібні кісточки стали менш відчутними під час їжі.
- Приготувати овочі: буряк і моркву очистити та нарізати соломкою, цибулю й корінь петрушки дрібно посікти. Буряк окремо протушкувати з невеликою кількістю олії, додавши дрібку цукру для балансу смаку.
- Зварити основу борщу: довести воду до кипіння, додати нарізану картоплю та варити приблизно 10–15 хвилин. Потім покласти нашатковану капусту, моркву, цибулю та корінь петрушки.
- Додати буряк: покласти до каструлі тушкований буряк, додати подрібнені помідори або томатну основу. Посолити, додати лавровий лист і чорний перець горошком, після чого варити до готовності овочів.
- Підготувати карасів: посолити рибу, обваляти в борошні та обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки. Не пересмажувати карасів, щоб м'ясо залишилося соковитим.
- Завершити приготування: покласти обсмажених карасів у готовий борщ і довести страву до кипіння. Проварити ще кілька хвилин, після чого вимкнути вогонь і залишити борщ під кришкою на 10–15 хвилин.
- Подати страву: розлити гарячий борщ у тарілки, додати сметану та посипати свіжою зеленню петрушки. За бажанням карася можна подавати окремо — так буде зручніше їсти рибу та зберегти її хрустку скоринку.
Як і з чим подавати
Борщ із карасями найкраще подавати гарячим, зі щедрою ложкою густої сметани та свіжою зеленню. До страви добре пасуватиме житній хліб, пампушки з часником або просто скибка свіжого хліба. Карасів можна викласти безпосередньо в тарілку з борщем або подати окремо на великій тарілці, прикрасивши зеленню.
Такий борщ — цікавий приклад традиційної української кухні, де звичні продукти поєднувалися у ситні та поживні страви. Рецепт із кулінарної книги 1960-х років дає змогу по-новому поглянути на знайомий борщ і відчути смак старовинної домашньої кухні.