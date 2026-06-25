Не только для десертов: как щепотка сахара спасает борщ, соус и даже мясо

Узнайте, как сахар меняет вкус несладких блюд

Сахар среди ингредиентов овощных и мясных рецептов кажется неуместным, но в кулинарии он выполняет куда более тонкую роль, чем просто добавляет сладость. Небольшое его количество в томатном соусе, тушеной капусте или гуляше помогает сбалансировать вкус и подчеркнуть отдельные ноты блюда. Этот прием давно используют профессиональные повара: важно лишь правильно подобрать дозировку, чтобы сохранить гармонию вкуса.

Для чего добавляют сахар в соленые блюда

Сахар имеет свойство смягчать вкус. К примеру, в томатном соусе он убирает излишнюю кислотность.

Есть и менее очевидный эффект: сахар усиливает ощущение умами — глубины вкуса, которую дают соевый соус или выдержанный сыр. А вместе с этим он влияет даже на текстуру еды. Благодаря сахару блюдо может казаться более гладким и насыщенным во рту, хотя формально его консистенция не меняется, пишет словацкое издание Varecha.

Также он может менять внешний вид готового блюда. При нагреве выше 140 °C сахар участвует в реакции Майяра и придает мясу, выпечке и овощам на гриле аппетитную золотисто-коричневую корочку. Именно поэтому небольшое количество сахара часто есть в составе маринадов, глазурей и смесей специй.

В каких случаях стоит добавить сахар

Кислый соус или суп. Если томатная основа для пасты, пиццы или лазаньи получилась слишком кислой, добавьте половину — одну чайную ложку сахара и перемешайте.

Если томатная основа для пасты, пиццы или лазаньи получилась слишком кислой, добавьте половину — одну чайную ложку сахара и перемешайте. Горькие овощи. Щепотка сахара сделает мягче вкус тушеной капусты и баклажанов.

Щепотка сахара сделает мягче вкус тушеной капусты и баклажанов. Пересоленное блюдо. Небольшое количество сахара частично нейтрализует избыток соли.

Небольшое количество сахара частично нейтрализует избыток соли. Запекание и гриль. Если мясо или овощи плохо подрумяниваются, немного сахара в маринаде или на поверхности даст красивую карамельную корочку. Вместо сахара подойдет и мед.

Если мясо или овощи плохо подрумяниваются, немного сахара в маринаде или на поверхности даст красивую карамельную корочку. Вместо сахара подойдет и мед. Слабый вкус готового блюда. Если щепотку сахара добавить в конце приготовления гуляша или бульона, вкус блюда станет насыщеннее и ароматнее.

Если щепотку сахара добавить в конце приготовления гуляша или бульона, вкус блюда станет насыщеннее и ароматнее. Слишком острое блюдо. В чили сахар смягчает остроту, не убирая ее полностью.

Сахар. Фото: Freepik

Как добавлять сахар

Начинайте с минимальной дозы — сахар в пикантных блюдах работает как специя, а не как ингредиент, и легко переборщить с его количеством. Учитывайте, что мед, кленовый сироп и сироп агавы слаще обычного сахара, поэтому их нужно меньше. И главный ориентир: если блюдо начало ощущаться сладким, значит, сахара уже слишком много.