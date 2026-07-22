Летний тортик без выпечки: собирается за 30 минут, а на вкус — как из кондитерской (видео)

Этот десерт никого не оставит равнодушным

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Когда на улице жара, включать духовку ради десерта совсем не хочется. Но есть способ порадовать себя тортом без выпечки. Для его приготовления нужны вафельные коржи, нежный заварной крем и много свежих фруктов. Такой торт собирается за полчаса, а после ночи в холодильнике коржи пропитываются кремом и становятся мягкими, как в настоящем торте.

Рецептом торта "Ленивая тропиканка" поделилась фудблогерша valway_ka_ в своем Instagram.

Заварной крем важно варить на среднем огне и постоянно помешивать, иначе он возьмется комками или пригорит по дну. Как только масса начнет густеть, ее нужно снять с плиты. Крем продолжит доходить до нужной консистенции, остывая. А чтобы на поверхности не образовалась плотная корочка, необходимо покласть пищевую ленку в контакт. Сливочное масло для крема должно быть по-настоящему мягким, комнатной температуры, иначе крем расслоится.

Набор фруктов можно менять в зависимости от сезона. Подойдут как груша и персик, так и малина и голубика.

Ингредиенты:

Для крема:

3 желтка

4 ст. ложки кукурузного крахмала

150 г сахара

400 мл молока

250 г сливочного масла комнатной температуры

Для торта:

1 упаковка готовых вафельных коржей

клубника

банан

киви

нектарин

ананас

Приготовление:

Желтки смешайте с кукурузным крахмалом и сахаром до однородности. Влейте молоко и поставьте на средний огонь. Уваривайте крем до загустения, постоянно помешивая, чтобы он не взялся комками. Готовый крем накройте пленкой в контакт с поверхностью и оставьте до полного остывания. Мягкое сливочное масло взбейте, затем небольшими порциями введите охлажденный заварной крем, продолжая взбивать. Фрукты вымойте и нарежьте тонкими пластинками. На каждый вафельный корж тонким слоем нанесите крем и выложите нарезанные фрукты. Соберите торт из промазанных кремом и фруктами коржей. Один корж измельчите и посыпьте им верх торта для украшения. Уберите торт в холодильник на 6-8 часов или на всю ночь.

Перед подачей торт можно дополнительно украсить збитыми сливками, свежими ягодами или листочками мяты. Такой десерт подойдет для летнего застолья, детского праздника или просто чаепития.

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