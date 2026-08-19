Укр

Илистое дно и "правило 7 удочек": блогер рассказал, как точно выманить карпа

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Где может прятаться карп
Где может прятаться карп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рыбак советует обращать особое внимание на дно

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Для хорошего улова важно не только правильно приготовить прикормку, но и найти удачное место. Рыбак рассказал, где именно следует искать карпа в водоеме.

По словам блогера, ведущего, юмориста и рыбака Руслана Цвиркуна, рыба часто держится у глиняных обрывов, наклонных деревьев и подводных источников. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Более подробностей в материале: "Трачу 80 гривен и ловлю больше": как и на что ловить самую популярную рыбу украинских водоемов.

Особое внимание следует уделить местам с источниками под водой. Как объясняет рыбак, карп может приплывать туда, чтобы очистить жабры.

Важное значение имеет и дно водоема. На илистых участках ловить карпа может быть сложнее, ведь наживка способна погружаться в почву и становиться незаметной для рыбы. Поэтому Цвиркун советует искать более твердые участки, где наживка будет хорошо заметна.

Рыбалка назвал перспективные места для ловли карпа
Где искать карпа. Фото: сгенерированное ИИ, "Телеграф"

Для такой ловли он рекомендует использовать карповое удилище с жестким бланком и фидер.

Есть у рыбака и собственное "правило семи удочек". Это скорее рыболовная примета: отправляясь на водоем, он советует брать с собой семь разных удилищ, чтобы иметь возможность приспособиться к разным условиям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую наживку карп лучше всего будет клевать.

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#Рыба #Карп #Рыболов