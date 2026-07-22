Воды в раковине больше не будет: как прочистить слив с помощью простых средств из кухни

Медленный слив воды в раковине – проблема, с которой рано или поздно сталкивается почти каждая хозяйка.

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Сначала вода просто идет немного дольше обычного, но со временем неприятность может перерасти в полное перекрытие трубы. Чаще всего причиной становятся жир, остатки пищи и налет, постепенно накапливающиеся внутри системы. В то же время во многих случаях не нужно сразу покупать агрессивную химию или вызвать сантехника — справиться с засорением можно с помощью простых домашних средств. Об этом говорится на портале "trojmiasto.pl".

Почему раковина начинает плохо сливать воду

Основная причина медленного стока – накопление загрязнений в сифоне или трубах. Именно в этой части системы чаще всего задерживаются частицы пищи, жир из посуды и мелкий мусор.

Особенно быстро проблема возникает, если на ливне нет специального сетчатого фильтра. В этом случае даже небольшие кусочки пищи попадают внутрь трубы, где со временем образуют плотный слой отложений.

Отдельная проблема – жир. После мытья сковородок или тарелок он вместе с водой попадает в канализацию, но в более холодной части трубы быстро застывает. Впоследствии к нему прилипает другая грязь, из-за чего проход для воды становится все более узким.

Еще одним фактором может являться жесткая вода. Минеральные отложения постепенно оседают на внутренних стенках труб и ухудшают их пропускную способность.

Как прочистить раковину без специальной химии

Прежде чем использовать более сложные методы, стоит попробовать самый простой способ – горячую воду. Она может помочь, если засор возник из-за свежих жировых отложений.

Для этого нужно вскипятить воду и медленно вылить ее в ливень. Делать это лучше равномерно, чтоб жаркая вода успела растворить жир на стенах трубы.

Если такой метод не помог, можно использовать сочетание соды и уксуса. Эти средства часто используются в домашней уборке благодаря их способности реагировать между собой и помогать размягчать загрязнения.

В ливень нужно насыпать примерно половину стакана пищевой соды, затем добавить такое же количество уксуса. Затем отверстие желательно накрыть пробкой или тканью и оставить смесь работать на 10–15 минут. Завершить очистку нужно большим количеством горячей воды.

Что делать, если сода и уксус не помогли

Когда простые методы не дают результата, следует воспользоваться вантузом. Для этого нужно налить чуть-чуть воды в раковину, плотно прижать вантуз к сливному отверстию и несколько раз резко нажать на него.

Такой способ помогает создать давление в трубе и сдвинуть пробку из жира и остатков пищи.

Если и после этого вода продолжает стоять, вероятнее всего, проблема находится в сифоне. В этом случае его можно очистить вручную.

Перед демонтажем следует поставить под сифон ведро или таз, ведь внутри может оставаться вода. После откручивания конструкцию нужно промыть, удалить накопившийся мусор и установить обратно.

Какие привычки чаще всего приводят к засорению

Одна из самых распространенных ошибок – выливать масло после жарки прямо в раковину. Даже если она кажется редкой, в трубах жир быстро охлаждается и прилипает к стенкам.

Впоследствии этот слой становится своеобразной ловушкой для остатков пищи, моющих средств и прочего мусора. Именно поэтому использованное масло лучше собирать в отдельную емкость и выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Также не стоит смывать в раковине кофейную гущу, большие куски пищи или другие жесткие остатки. Даже если они проходят через отверстие, это не значит, что они без проблем покинут систему.

Как избежать проблем со ливнем в будущем

Чтобы трубы дольше оставались чистыми, достаточно соблюдать несколько простых правил. В первую очередь следует установить на слив мелкую сетку-фильтр, которая будет задерживать остатки пищи.

Раз в несколько недель полезно промывать трубы горячей водой, особенно после активного использования кухни. Это помогает не допустить скопления жирового слоя.

Также важно не ждать, пока вода перестанет уходить совсем. Если раковина начала сливать медленнее, лучше сразу провести профилактическую очистку.

Засорение в раковине не всегда требует дорогостоящих средств или помощи специалистов. Во многих случаях вернуть нормальный сток можно с помощью горячей воды, соды, уксуса и правильного ухода. Однако лучший способ борьбы с проблемой — не ждать, пока труба полностью забьется, а регулярно предотвращать накопление жира и мусора.