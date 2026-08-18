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Солить суп в начале или в конце? Есть единственный правильный момент, о котором знают единицы

Автор
Наталья Граковская
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Соль может испортить все блюдо
Соль может испортить все блюдо. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Кулинарный лайфхак, который изменит вкус ваших блюд

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Приготовление вкусного и ароматного супа кажется простым кулинарным процессом, но даже опытные хозяйки совершают одну и ту же ошибку. От того, когда соль попадает в кастрюлю, зависит не только вкус бульона, но и текстура всех ингредиентов от мяса до овощей.

Как пишет польское издание Pyszności, разные виды супов нужно солить в разное время.

Соль — это не просто усилитель вкуса, а активный химический агент, который влияет на структуру продуктов во время приготовления. Если посолить воду в самом начале варки бульона, мясо станет более жестким и отдаст значительно меньше сока и ароматических веществ в воду. Раннее добавление соли уплотняет оболочку фасоли, гороха и чечевицы. Если посолить фасолевый или гороховый суп слишком рано, время приготовления увеличится.

Как правильно солить разные виды супов

Чтобы ваши первые блюда всегда получались насыщенными и аппетитными, стоит придерживаться простых правил кулинаров.

Мясной и костный бульон. Добавляйте соль за 15–20 минут до окончания варки. К этому моменту мясные ингредиенты уже отдадут максимум вкуса воде, а бульон выкипит до нужной консистенции, что исключит риск пересолить блюдо. Кроме того, соль в конце варки поможет овощам размягчиться быстрее, сохранив их форму.

Супы с фасолью, горохом и чечевицей. Солите бобовые только тогда, когда они станут практически мягкими. Также перед готовкой обязательно замачивайте их в воде, а перед варкой сливайте жидкость и заливайте чистой свежей водой.

Фото: freepik.com

Кислые и заправочные супы (борщ, рассольник, капустник). Кислые компоненты (томатную пасту, маринованные огурцы, закваску, лимонный сок) вводите в самый последний момент, когда картофель и другие овощи уже полностью сварились. Соленые огурцы и квашеная капуста сами по себе дают много соли, поэтому предварительно попробуйте суп, прежде чем солить его дополнительно.

Суп-пюре из свежих помидоров, кабачков, лука-порея или цукини нужно солить сразу при обжарке овощей на оливковом или сливочном масле. Соль помогает овощам мгновенно выпустить сок и быстрее размягчиться, создавая густую и ароматную основу для будущего супа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как исправить пересоленное блюдо.

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#Соль #Кулинария #Суп #Лайфхак