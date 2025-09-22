Будут ли укрытия обустроены для мам с младенцами: КГГА поставили точку насчет петиции

Укрытия в Киеве не приспособлены для пребывания мам с маленькими детьми

На сайте Киевского городского совета опубликована электронная петиция об обустройстве укрытий, где люди прячутся от российских обстрелов, с учетом потребностей мам с младенцами. В частности, предлагается выделить для этого отдельные помещения со столом для пеленания, питьевой водой, чайником и т.д.

"Телеграф" направил запрос в Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации, в котором задал несколько вопросов относительно петиции.

В КГГА ответили, что согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти и местного самоуправления обязаны действовать только на основании Конституции и законов Украины.

Относительно вопроса об устройстве на каждой станции метро, которая используется как укрытие, комнат для мам с младенцами, чиновники сообщили, что во время строительства существующих станций метрополитена такая возможность не предусматривалась.

"На сегодняшний день, на станциях метрополитена предусмотрены минимально необходимые технологические помещения для обеспечения функционирования, движения поездов и работы обслуживающего персонала станций. Количество и площади минимальны, учитывая производственную необходимость, что делает невозможным их обустройство для использования по другому назначению", – говорится в документе.

В то же время в департаменте отметили, что в соответствии с современными нормативными актами предусматривается создание дополнительных помещений при реконструкции старых и строительстве новых подземных станций метро.

Также в ответе говорится, что при проектировании основных помещений защитных сооружений гражданской защиты рекомендуется включать в их состав помещения/зоны для кормления и пеленания младенцев. Это касается не только метрополитена, а всех укрытий.

Относительно запасов воды, упоминавшихся в петиции, и не только, чиновники объяснили, что в соответствии с нормативной базой люди, пользующиеся укрытиями, должны приносить с собой средства индивидуальной защиты, запасы продуктов и воды, а также необходимые вещи. В ответе уточнили, что обеспечение укрытий оборудованием и продуктами, не предусмотренными требованиями, можно считать нецелевым использованием бюджетных средств.

"Департамент поддерживает инициативу, указанную в электронной петиции, по обеспечению комфортного пребывания матерей с младенцами на объектах фонда защитных сооружений города Киева путем надлежащего устройства определенных обособленных зон", — написали в департаменте.

Таким образом, можно сделать вывод, что не стоит ожидать изменений условий в укрытиях для матерей с младенцами, поскольку новые помещения вряд ли будут строиться и обустраиваться на четвертый год войны.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано около 11 тысяч случаев использования Россией опасных химических веществ против украинских защитников. В результате защитники получают поражения и отравления разной степени тяжести.