Бесплатный проезд под угрозой? Киевляне требуют отдать льготные деньги напрямую пенсионерам

Жители столицы активно комментируют ситуацию

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Предложение ввести лимиты на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров в Киеве не на шутку разгневало местных жителей. Хотя пока речь идет только о петиции киевляне сделали альтернативное предложение.

К примеру, один из пользователей предложил выдавать пенсионерам деньги на проезд. Об этом сообщает "Телеграф".

Снимите с депутатов тоже, тогда будет справедливо, а пенсионерам дай на счет, потому что один сидит дома, а другой ездит, так почему один имеет помощь, а тот, что не ездит, — нет. Владимир Полищук

Потенциальная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте для киевских пенсионеров вызвала гневную реакцию в сети. Пользователи массово требуют повышение пенсий, ведь пенсионеры и так "с трудом выживают".

"Кто из пенсионеров работает, пусть оплачивает проезд, а кто не работает — пусть ездит бесплатно"

"Осталось ограничить пенсионерам дышать свежим воздухом"

"Отменить льготный проезд как пережиток совка, но оставить цену за проезд на уровне 8 грн"

"Пусть тогда снимают льготы со всех, а не только с пенсионеров, которые и так выживают"

"Все для людей, которые и так живут за копейки и работали всю жизнь"

Напомним, на данный момент владельцы "Карты киевлянина" пенсионного возраста могут пользоваться коммунальным транспортом столицы без ограничений и абсолютно бесплатно. В середине июля 2026 года в Киеве начали действовать новые цены на проезд в общественном транспорте. Тариф вырос с 8 до 30 грн.