"Ветеран праці" більше не аргумент? В Києві хочуть позбавити пільг за радянські нагороди

На багатьох радянських орденах та медалях досі зображено символіку тоталітарного режиму

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В Україні пропонують позбавити пільг громадян, які нагороджені орденами, медалями та іншими нагородами СРСР. На думку деяких, заслуги цих громадян "не належать до нашої країни".

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на петицію, автором якої виступив Андрій Машков.

Логіка автора

Машков зазначає, що СРСР був тоталітарною комуністичним утворення, яке роками знищувало все українське, а його влада роздавала свої нагороди прихильникам такої політики.

"Апологети комунізму отримували звання героя соціалістичної праці, ветеранів праці, людей, які мали "особливі заслуги перед батьківщиною" та інші. Які заслуги перед батьківщиною, тобто перед Україною, мають особи, нагороджені тоталітарною імперією СРСР?", — запитує автор.

Крім того, петиція звертає увагу на те, що на багатьох радянських орденах та медалях досі зображено символіку тоталітарного режиму (серп та молот), офіційно заборонену чинним українським законодавством.

Яке рішення пропонує звернення

"Слід визнати — особи, нагороджені орденами і медалями та іншими відзнаками тоталітарної імперії СРСР, які мають звання героя соціалістичної праці, ветеран праці, отримані до відновлення незалежності України, які мають незрозумілі заслуги перед батьківщиною повинні бути позбавлені всіх пільг", — вважає громадянин.

Довідка: збір підписів під ініціативою розпочався сьогодні, 23 липня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянули депутати Київради та направили відповідне звернення до парламенту, він має зібрати 6000 підписів (зібрано 4). До кінця голосування лишається 59 днів.

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