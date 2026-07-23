В Украине предлагают запретить TikTok: популярную соцсеть называют угрозой для ВСУ

На ByteDance требуют наложить санкции

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В Украине предлагают запретить сервис для просмотра коротких видео TikTok. Радикальные меры аргументируют вопросами кибербезопасности

Соответствующая петиция появилась на сайте Кабмина. По мнению автора обращения, в условиях полномасштабной войны с РФ данная платформа может представлять угрозу национальной безопасности страны сразу по нескольким причинам:

Враг может продвигать ИПСО через TikTok

"Платформа широко используется российскими спецслужбами для распространения дезинформации, пропаганды, раскола украинского общества, дискредитации Вооруженных Сил Украины и срыва мобилизационных мероприятий. Алгоритмы TikTok оказались уязвимы к искусственному манипулированию и продвижению враждебного контента", — говорится в петици.

Утечка чувствительных данных

Автор заявляет, что через видео в TikTok регулярно фиксируются перемещение военной техники, позиций ПВО и последствий прилетов.

Опасность для детей

"Алгоритмы платформы побуждают к распространению деструктивного контента, опасных челленджей и призывов к самоотдаче или противоправным действиям среди несовершеннолетних", — утверждается в петиции.

Отмечается, что из-за угроз нацбезопасности ряд западных стран уже вводил или активно внедряет ограничения и запреты в отношении платформы.

В связи со всем вышеуказанным, документ предлагает инициировать рассмотрение Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вопроса о внедрении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против компании ByteDance и платформы TikTok.

"Поручить СБУ и Государственной службе специальной связи и защиты Украины разработать и внедрить механизмы технического блокирования доступа к сервису TikTok на территории Украины. Внести изменения в законодательство, запрещающие использование приложения TikTok на устройствах государственных служащих, военнослужащих и работников критической инфраструктуры", — говорится в тексте.

Справка: петиция была опубликована на сайте Кабмина 23 июля. Для её рассмотрения требуется 25 тысяч голосов (собрано 3).

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