У Києві пропонують щодня зупиняти метро в один той самий час: причина дуже поважна

Для розгляду петиції Київрадою необхідно зібрати 6000 підписів

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Частково зупиняти метрополітен Києва щоденно о 9 годині на хвилину мовчання для вшанування полеглих воїнів та цивільних, а також впровадити аудіо й візуальне сповіщення про неї пропонують у столиці. Відповідна петиція була опублікована на офіційному порталі Київської міськради.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на петицію №14412. Її авторка — Галина Балабанова. Аби петиція була розглянута Київською міськрадою, потрібно зібрати 6000 підписів. На момент написання матеріалу є тільки 28. До кінця підписання залишилось 59 днів.

Петиція про запровадження хвилини мовчання в метро Києва/ Скриншот

Що саме пропонують змінити у роботі підземки?

Авторка пропонує метрополітену запровадити єдиний порядок проведення хвилини мовчання на всіх станціях. За її пропозицією потрібно:

о 9 щодня транслювати оголошення із закликом долучитись до хвилини мовчання,

візуально інформувати пасажирів про початок та закінчення часу,

затримувати відправлення поїздів зі станції на цю хвилину,

водночас не застосовувати обмежень до поїздів, що перебувають в русі між станціями.

Пасажири метрополітену/ Фото: Київський метрополітен у Фейсбуці

Запровадження такого формату не потребуватиме суттєвих змін у роботі метрополітену, проте дозволить сотням тисяч пасажирів щодня одночасно вшанувати пам’ять полеглих без створення ризиків для безпеки руху та без істотного впливу на графік перевезень. Галина Балабанова, авторка петиції

"Київ як столиця має бути прикладом гідного вшанування пам’яті полеглих, а Київський метрополітен — місцем, де ця традиція об’єднує мешканців і гостей міста", — вважає авторка.

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