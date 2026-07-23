Проверка отцовства при рождении: в Украине хотят переписать правила для мужчин

Инициатива предусматривает проведение генетического исследования после рождения каждого ребенка

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Проверять отцовство за ДНК сразу после рождения ребенка во время государственной регистрации было предложено на сайте Кабинета Министров. 22 июля зарегистрировали официальную петицию, которая на момент написания текста имеет только три голоса из нужных 25 тысяч.

Петицию по номеру №41/010376-26эп подал Артур Завгородний. У украинцев есть около 90 дней, чтобы поддержать или не поддержать инициативу, напоминает "Телеграф".

Почему предлагают ввести ДНК-тесты для всех

Автор петиции считает, что проведение теста ДНК по установлению отцовства не должно зависеть от доверия между взрослыми. Цель – право ребенка знать биологическое происхождение, предотвращение имущественных споров, ошибочное установление отцовства, судебные споры, защита наследственных и имущественных дел ребенка и т.д.

"По результатам такого исследования мужчине и матери ребенка или другим лицам, определенным законодательством, должен издаваться официальный конфиденциальный документ с результатом исследования, в котором указывается, подтверждено ли биологическое отцовство", — предлагает автор обращения в Кабмин.

ДНК-тест для всех при рождении/Скриншот петиции

Для этого, как говорится в тексте, нужно создать соответствующий законопроект. После определения отцовства нужно будет выдавать конфиденциальный документ с результатами. Предлагается также разработать порядок действий в случае, если биологическое отцовство не совпадает с указанным в документах. По плану автора, забор ДНК и определение биологического отцовства не мешает регистрации ребенка, получению документов и оказанию медпомощи.

Заметим, подобную петицию уже пытались подать на сайте Президента Украины. Она не набрала нужное количество голосов в 2023 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве предлагают совершить бесплатный проезд по примеру Харькова и Кривого Рога. С соответствующей петицией обратились в местную администрацию.