Как советский "напиток бедных" превратился в элитный тренд за сумасшедшие деньги

Считается, что он очень полезен

Не все знают, что популярную комбучу, которую сейчас продают по немалой цене, пили чуть ли не в каждом советском доме. На многих кухнях тогда жил чайный гриб, который и производил этот ферментированный напиток с кисло-сладким вкусом и легким природным газированием.

Как рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней, чайным грибом в СССР называли гриб "Комбуча". Родом он из Тибета.

Гриб способен производить питательную среду для бактерий и дрожжей. Наши бабушки делали напиток в банке: ее заполняли сладким чаем и добавляли чайный гриб (выглядит как плотное желе). Через некоторое время жидкость ферментировалась, и напиток был готов.

Чайный гриб. Фото: duflu.org.ua

Стоит отметить, что эта "медуза" выглядела в мутной желтоватой жидкости довольно отталкивающе. К тому же от банки шел кисловатый не очень приятный запах. Мало кто из детей соглашался пить этот напиток, несмотря на уговоры бабушек и аргументы о полезности.

Многие помнят эту картину с детства. Фото: facebook.com/RivnenskyOCDC

Однако сейчас этот же напиток очень модный, его "раскручивают" блогеры и поклонники здорового питания. Теперь никаких неприглядных "медуз" никто не видит – только привлекательные баночки и бутылки.

Сколько стоит комбуча

Стоит комбуча довольно дорого. От почти 70 гривен по объему 0,33 и выше. Поэтому кое-кто возвращается к выработке напитка дома. Чайный гриб для производства напитка в банке стоит как бутылочка комбучи. А из него можно делать напиток, пока не надоест.

Сколько стоит чайный гриб

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая советская хитрость с макаронами портит вкус блюда.