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Как советский "напиток бедных" превратился в элитный тренд за сумасшедшие деньги

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Напиток за немалые деньги ферментируется этим грибом Новость обновлена 24 июня 2026, 11:55
Напиток за немалые деньги ферментируется этим грибом. Фото Коллаж "Телеграф"

Считается, что он очень полезен

Не все знают, что популярную комбучу, которую сейчас продают по немалой цене, пили чуть ли не в каждом советском доме. На многих кухнях тогда жил чайный гриб, который и производил этот ферментированный напиток с кисло-сладким вкусом и легким природным газированием.

Как рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней, чайным грибом в СССР называли гриб "Комбуча". Родом он из Тибета.

Гриб способен производить питательную среду для бактерий и дрожжей. Наши бабушки делали напиток в банке: ее заполняли сладким чаем и добавляли чайный гриб (выглядит как плотное желе). Через некоторое время жидкость ферментировалась, и напиток был готов.

Чайный гриб
Чайный гриб. Фото: duflu.org.ua

Стоит отметить, что эта "медуза" выглядела в мутной желтоватой жидкости довольно отталкивающе. К тому же от банки шел кисловатый не очень приятный запах. Мало кто из детей соглашался пить этот напиток, несмотря на уговоры бабушек и аргументы о полезности.

Чайный гриб
Многие помнят эту картину с детства. Фото: facebook.com/RivnenskyOCDC

Однако сейчас этот же напиток очень модный, его "раскручивают" блогеры и поклонники здорового питания. Теперь никаких неприглядных "медуз" никто не видит – только привлекательные баночки и бутылки.

Сколько стоит комбуча
Сколько стоит комбуча

Стоит комбуча довольно дорого. От почти 70 гривен по объему 0,33 и выше. Поэтому кое-кто возвращается к выработке напитка дома. Чайный гриб для производства напитка в банке стоит как бутылочка комбучи. А из него можно делать напиток, пока не надоест.

Сколько стоит чайный гриб
Сколько стоит чайный гриб

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая советская хитрость с макаронами портит вкус блюда.

Теги:
#Напиток #СССР #Чайный гриб #Комбуча