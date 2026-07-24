Вкус детсадовских времен: с чем в 90-х ели макароны и почему сейчас это выглядит дико

Когда-то это блюдо было привычным завтраком для тысяч детей, а сейчас удивляет даже взрослых

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Макароны с молоком и сахаром — одно из тех блюд, которые для многих украинцев неразрывно связаны с детскими садами и домашними завтраками 90-х годов. Сегодня такое сочетание кажется странным, но своя логика в нем была.

Подробнее о том, как готовили это блюдо и откуда взялась идея его создания, расскажет "Телеграф".

Как готовили "молочные макароны"

Во многих детских садах макароны сначала отваривали, а затем заливали теплым молоком и обильно посыпали сахаром. Иногда к блюду добавляли кусочек сливочного масла, таявшего прямо в тарелке. В результате получался своеобразный молочный суп с макаронами, который подавался как завтрак или ужин.

Такое блюдо было популярно не только в детсадах. Многие семьи готовили ее дома, ведь продукты стоили недорого и почти всегда были под рукой. Макароны, молоко и сахар позволяли быстро накормить всю семью без сложных рецептов.

Для детей это была настоящая сладкая каша, хотя основу составляли отнюдь не крупы. Многие и сегодня вспоминают этот вкус с ностальгией, даже если сейчас уже не решается повторить рецепт.

Для кого-то они были вкусностями, а некоторые вспоминают их с содроганием

В чем смысл такого сочетания

Современное поколение часто удивляется такому сочетанию. Макароны сегодня в основном ассоциируются с сыром, мясом, сливочными или томатными соусами. Идея залить их молоком и добавить несколько ложек сахара многим кажется необычной или даже несовместимой.

Впрочем, этому есть логическое объяснение. В 80-90-х годах рацион в детских учреждениях составлялся в соответствии с государственными нормами питания. Основной упор делали на доступности продуктов, их калорийности и питательности.

Таким образом, молоко снабжало организм кальцием и белком, макароны были источником углеводов, а сахар добавлял энергии и делал блюдо более привлекательным для детей.

Кроме того, выбор продуктов был значительно меньше, чем сейчас. Не было большого количества готовых завтраков, хлопьев или десертов, поэтому простые комбинации ингредиентов становились повседневной классикой.

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