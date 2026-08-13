Между нападениями и поддержкой: как в Польше на самом деле относятся к украинцам и что будет дальше

Украинско-польские отношения в последнее время оказались в сложной ситуации

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Украина не получала приглашения принять участие в военном параде в Варшаве, который состоится 15 августа. Об этом Министерство обороны Украины сообщило "Суспільному".

Отношения Украины и Польши в последние месяцы всё чаще оказываются в центре споров. На фоне роста количества нападений на украинцев и политических заявлений об их депортации возникает вопрос: действительно ли польское общество отвернулось от украинцев? "Телеграф" собрал факты, которые помогают оценить реальные настроения в Польше.

Украину не пригласили на военный парад

Как сообщает "Суспільне", 15 августа в Варшаве состоится военный парад ко Дню Вооружённых сил Польши. Он станет крупнейшим в истории страны: участие в нём примут около 1800 военных, более 300 единиц наземной техники и около 60 летательных аппаратов.

К мероприятию присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и других стран. Крупнейшую группу среди иностранных военных составят французы, в частности подразделение Иностранного легиона.

При этом Украина приглашения на парад не получала.

День Вооруженных сил Польши в Варшаве 15 августа 2025 года. Фото: AP/Czarek Sokolowski

Что показывают настроения поляков

Одним из показателей смены общественных настроений стал свежий опрос IBRiS, результаты которого опубликовала польская газета Rzeczpospolita.

Поляков спросили, должна ли страна депортировать украинских мужчин призывного возраста, у которых нет легальной работы. 67% респондентов ответили утвердительно, в то время как 23% выступили против. Среди последних 12,2% выбрали вариант "скорее нет", а 11,2% — "однозначно нет".

Больше всего такое предложение поддерживают сторонники правых политических сил — 79%. В то же время даже среди тех, кто считает себя сторонником левых, за депортацию высказалось более половины опрошенных.

Вопрос украинцев всё активнее используют и в польской политике. Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Суспільному" заявил, что отдельные политики делают украинский вопрос частью своей предвыборной риторики.

"Часть политических сил использует украинскую тему для достижения своих политических целей. И это отражается, конечно, на поведении обычных граждан", — сказал дипломат.

По его словам, украинский вопрос останется актуальным и накануне парламентских выборов в Польше в 2027 году.

Нападения на украинцев продолжаются

По данным, которые приводит "Радіо Свобода", в первом полугодии 2026 года украинцы подали в польскую полицию на 30% больше жалоб, чем за аналогичный период прошлого года.

Речь идёт о нападениях и других проявлениях агрессии против украинцев. Ситуацией заинтересовалась и Европейская комиссия — там следят за тем, как Польша выполняет европейские правила по борьбе с ксенофобией и преступлениями на почве ненависти.

В то же время посол Боднар отмечает, что польские правоохранительные органы и суды реагируют на такие случаи в соответствии с законом. Украинцам, которые стали жертвами нападений или оскорблений, он советует фиксировать инциденты на видео.

"Лучше снимайте, потому что это доказательство в суде", — отметил дипломат.

Посол Украины в Польше Василий Боднарь. Фото: Общественное Новости

Не все поляки поддерживают более жесткую политику в отношении украинцев

На фоне этих новостей важно учитывать другую тенденцию — часть польского общества открыто выступает против ксенофобии.

Как сообщает "Суспильне", 7 августа в Варшаве состоялась демонстрация против ненависти к иностранцам и национальным меньшинствам. Участники передали в канцелярию премьер-министра Дональда Туска и Министерство внутренних дел петицию, которую подписали более 11 тысяч человек.

Авторы документа требуют от властей, в частности:

эффективнее преследовать преступления на почве ненависти;

противодействовать так называемым патрулям самосуда;

внедрить государственную программу борьбы с ксенофобией и дезинформацией;

обеспечить правовую и психологическую помощь жертвам нападений;

усилить защиту от дискриминации.

9 августа акции под лозунгом "Не будь равнодушным" прошли уже в 22 городах Польши. В частности, демонстрации состоялись в Варшаве, Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Катовице, Жешуве, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке и Кельце.

Их участники выступали против нападений на украинцев и проявлений ненависти к иностранцам и национальным меньшинствам.

Протесты в Польше. Фото: rmf24.pl

Украина тоже планирует работать над ситуацией

В то же время, Киев не оставляет без внимания ухудшение отношения к украинцам в Польше. По данным Dziennik Gazeta Prawna, администрация президента Владимира Зеленского готовит кампанию по улучшению имиджа Украины в польском обществе.

Ее цель — заручиться поддержкой той части поляков, которая благосклонно относится к украинцам, напомнить об исторических связях между двумя странами и подчеркнуть серьезность угрозы со стороны России.

Как отмечает издание, одним из вариантов, от которого Киев отказался, была конфронтация с Польшей на уровне институтов Европейского Союза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша становится все более токсичной для украинцев.