Бизнесвумен Владислава Молчанова получила звание "Мать-героиня"
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Киевской бизнесвумен, благотворительнице и матери шестерых детей Владиславе Молчановой присвоили почетное звание "Мать-героиня". О получении государственной награды она сообщила 16 июля в Facebook.
Владислава Молчанова киевлянка, выросла в семье ученых. Она окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "биофизика", но профессиональную карьеру построила в сфере девелопмента.
Молчанова воспитывает трех сыновей и трех дочерей. Все они проживают в Украине.
В 2003 году Молчанова основала компанию Stolitsa Group. По данным общего рейтинга ЛУН и NV, в 2025 году компания возглавила список девелоперов Киева по объему введенного в эксплуатацию жилья. В настоящее время совладельцем Stolitsa Group является сын предпринимательницы Иван.
Отдельным направлением ее деятельности стало участие в решении проблемы инвесторов обанкротившегося банка "Аркада". В 2021 году по просьбе городских властей Молчанова выступила модератором подписания меморандума о достройке жилых комплексов, в которые вложили средства более 10 тысяч семей.
По состоянию на июль 2026 года по этой программе введено в эксплуатацию десять объектов (9 домов и детский сад), а инвесторам передано 3255 квартир. Строительство еще 13 домов продолжается.
После начала полномасштабной войны Молчанова сосредоточилась на помощи украинским военным. С апреля 2022 года благотворительный фонд передал защитникам помощи на сумму более 250 млн грн.
В своем сообщении Молчанова отметила, что не считает полученное звание исключительно личным достижением. По ее словам, большая семья нуждается в постоянной поддержке близких, друзей и коллег.
Она посвятила награду украинским матерям, которые во время войны воспитывают детей, работают, волонтёрят, ждут родных с фронта и пытаются сохранить для своих семей ощущение дома и безопасности.