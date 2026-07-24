Бізнесвумен Владислава Молчанова отримала звання "Мати-героїня"

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Київській бізнесвумен, благодійниці та матері шістьох дітей Владиславі Молчановій присвоїли почесне звання "Мати-героїня". Про отримання державної відзнаки вона повідомила 16 липня у Facebook.

Владислава Молчанова киянка, виросла в родині науковців. Вона закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "біофізика", але професійну кар’єру побудувала у сфері девелопменту.

Молчанова виховує трьох синів і трьох доньок. Всі вони проживають в Україні.

У 2003 році Молчанова заснувала компанію Stolitsa Group. За даними спільного рейтингу ЛУН та NV, у 2025 році компанія очолила перелік девелоперів Києва за обсягом введеного в експлуатацію житла. Нині співвласником Stolitsa Group є син підприємиці Іван.

Окремим напрямом її діяльності стала участь у розв'язанні проблеми інвесторів збанкрутілого банку "Аркада". У 2021 році на прохання міської влади Молчанова виступила модераторкою підписання меморандуму про добудову житлових комплексів, у які вклали кошти понад 10 тисяч родин.

Станом на липень 2026 року за цією програмою введено в експлуатацію десять обʼєктів (9 будинків та дитячий садочок), а інвесторам передано 3255 квартир. Будівництво ще 13 будинків триває.

Після початку повномасштабної війни Молчанова також зосередилася на допомозі українським військовим. Із квітня 2022 року її благодійний фонд передав захисникам допомоги на суму понад 250 млн грн.

У своєму дописі Молчанова зазначила, що не вважає отримане звання виключно особистим досягненням. За її словами, велика родина потребує постійної підтримки близьких, друзів і колег.

Вона присвятила нагороду українським матерям, які під час війни виховують дітей, працюють, волонтерять, чекають рідних із фронту та намагаються зберегти для своїх родин відчуття дому і безпеки.