Украинцам шлют странные посылки на почту: что именно и почему их нельзя получать

О таких отправлениях сообщают в разных городах Украины

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В соцсети Threads украинцы массово сообщают о странных посылках, которые приходят через "Укрпочту" без предварительного заказа. За доставку просят около 45–55 гривен, обзор вложения часто недоступен, а внутри вместо ценного товара оказываются горсть зерна, семена, влажные салфетки или другие дешевые мелочи.

"Телеграф" изучил вопрос, чтобы выяснить, несут ли такие отправления опасность.

Поводом для обсуждения стало сообщение пользователя Threads, которая рассказала, что получила небольшую отправку с оплатой доставки 50 гривен. После открытия внутри она нашла горсть разного зерна.

Указанный на посылке номер телефона не обслуживался, поэтому женщина спросила других пользователей, сталкивались ли они с подобной ситуацией.

Таких случаев уже немало

Публикация быстро набрала популярность и собрала сотни комментариев. Оказалось, что схожие истории случались и с другими украинцами.

По словам пользователей, в разное время они получали неожиданные отправления, в которых находились:

горсть зерна или семян;

влажные салфетки;

кусок ткани;

открытка;

бисер и другие мелкие предметы.

Многие отмечают, что отправки поступали от неизвестных, а телефоны, указанные в накладных, не отвечали или вообще были недоступны.

В посылках – мелкие предметы

Некоторые пользователи обратили внимание, что в интернете уже накопилось немало отзывов об одном и том же отправителе. Люди предполагают, что это может быть частью мошеннической схемы, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Получатели в растерянности

В чем может быть суть

В сети выдвигается несколько версий того, зачем отправлять подобные посылки.

Одна из самых распространенных – так называемая схема с фиктивными отправлениями. Злоумышленники могут оформлять дешевые посылки на случайных получателей, чтобы создавать видимость реальных доставок или использовать данные для накрутки статистики продаж на маркетплейсах.

Другая версия состоит в том, что расчет делается на то, что человек без раздумий оплатит доставку из-за небольшой суммы. Если таких отправлений тысячи, организаторы могут получать прибыль даже с символической оплаты.

Впрочем, ни одна из этих версий не подтверждена правоохранительными органами или "Укрпочтой".

Подозрительные посылки лучше не забирать

Что советуют украинцы

В комментариях пользователи рекомендуют не спешить оплачивать посылки, которые вы не заказывали. Если есть возможность, следует отказаться от получения такой отправки или уточнить информацию в почтовом отделении.

Также люди советуют проверять данные отправителя и телефонный номер. Если он не обслуживается или о нем уже есть многочисленные отрицательные отзывы, это может быть дополнительным поводом для предосторожности.

В то же время некоторые комментаторы выразили обеспокоенность по поводу безопасности неизвестных вложений и призвали не открывать подозрительные посылки без надобности. Однако доказательств того, что такие отправления содержат опасные вещества или предметы, пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о действующей уже годами схеме: украинок массово обманывают с семенами, как не потерять деньги.