Українцям шлють дивні посилки на пошту: що саме і чому їх не можна отримувати

Про такі відправлення повідомляють у різних містах України

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У соцмережі Threads українці масово повідомляють про дивні посилки, які приходять через "Укрпошту" без попереднього замовлення. За доставку просять близько 45–55 гривень, огляд вкладення часто недоступний, а всередині замість цінного товару виявляються жменя зерна, насіння, вологі серветки або інші дешеві дрібниці.

"Телеграф" вивчив питання, аби з'ясувати, чи несуть такі відправлення небезпеку.

Приводом для обговорення став допис користувачки Threads, яка розповіла, що отримала невелике відправлення з оплатою доставки 50 гривень. Після відкриття всередині вона знайшла жменю різного зерна. Вказаний на посилці номер телефону не обслуговувався, тому жінка запитала інших користувачів, чи стикалися вони з подібною ситуацією.

Таких випадків вже чимало

Публікація швидко набрала популярності та зібрала сотні коментарів. Виявилося, що схожі історії траплялися й з іншими українцями.

За словами користувачів, у різний час вони отримували несподівані відправлення, в яких знаходилися:

жменя зерна або насіння;

вологі серветки;

шматок тканини;

листівка;

бісер та інші дрібні предмети.

Багато хто зазначає, що відправлення надходили від невідомих осіб, а телефони, зазначені у накладних, не відповідали або взагалі були недоступними.

У посилках - дрібні предмети

Деякі користувачі звернули увагу, що в інтернеті вже накопичилося чимало відгуків про одного й того ж відправника. Люди припускають, що це може бути частиною шахрайської схеми, хоча офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Отримувачі розгублені

У чому може бути суть

У мережі висувають кілька версій того, навіщо надсилати подібні посилки.

Одна з найпоширеніших — так звана схема з фіктивними відправленнями. Зловмисники можуть оформлювати дешеві посилки на випадкових одержувачів, щоб створювати видимість реальних доставок або використовувати дані для накрутки статистики продажів на маркетплейсах.

Інша версія полягає в тому, що розрахунок робиться на те, що людина без роздумів оплатить доставку через невелику суму. Якщо таких відправлень тисячі, організатори потенційно можуть отримувати прибуток навіть із символічної оплати.

Втім, жодна з цих версій наразі не підтверджена правоохоронними органами чи "Укрпоштою".

Підозрілі посилки краще не забирати

Що радять українці

У коментарях користувачі рекомендують не поспішати оплачувати посилки, яких ви не замовляли. Якщо є можливість, варто відмовитися від отримання такого відправлення або уточнити інформацію у поштовому відділенні.

Також люди радять перевіряти дані відправника та номер телефону. Якщо він не обслуговується або про нього вже є численні негативні відгуки, це може бути додатковим приводом для обережності.

Водночас деякі коментатори висловили занепокоєння щодо безпеки невідомих вкладень і закликали не відкривати підозрілі посилки без потреби. Проте доказів того, що такі відправлення містять небезпечні речовини чи предмети, наразі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про схему, що діє вже роками: українок масово дурять з насінням, як не втратити гроші.