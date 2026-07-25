Одна часть похожа на крепость, другая — на дворец: где в Украине можно увидеть "двуликий" замок

Этому зданию 111 лет

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Над Южным Бугом в городе Хмельник Винницкой области стоит дворец графа Ксидо, который трудно описать одним словом. Со стороны реки он выглядит как суровый рыцарский замок с башнями, а если обойти здание вокруг, перед глазами будет нарядный дворец с колоннадой.

"Телеграф" предлагает подробнее узнать про этот двулики замок.

Дворец графа Ксидо построили в 1911–1915 годах. Проект разработал академик архитектуры Иван Фомин. Зание возвели на фундаменте старого литовского оборонного замка XVI века, от которого к тому времени уцелели лишь отдельные элементы.

Дворец Ксидо стоит на берегу Южного Буга. Фото из открытых источников

Главная особенность здания в том, что у него попросту нет "заднего" фасада — есть два парадных, и оба совершенно не похожи друг на друга.

Со стороны двора это классический парадный фасад: колоннада, строгие линии, элементы античной архитектуры. А если подойти со стороны реки, стены облицованы плитами тесаного камня, а по углам поднимаются три круглые трехъярусные башни.

Вид на замок со стороны двора. Фото: Facebook

Рядом с дворцом сохранилась восьмигранная башня, которая в разное время выполняла разные функции и одно время даже служила мечетью.

Владельцем дворца был Константин Ксидо — дворянин греческого происхождения и офицер Казанского пехотного полка. В Хмельник он попал по службе в конце XIX века. Позже женился на графине Екатерине Левашовой, получив в приданое значительные земли и недвижимость.

Свадьба Констанина Ксидо и Екатерины Левашовой. Фото: vn.20minut.ua

Строительство дворца заняло четыре года, но завершить его полностью не успели. С началом Первой мировой войны Ксидо призвали на фронт как военного инженера, и работы остановились. Фактически резиденция так и осталась в статусе дачи. Сам граф почти не жил здесь, предпочитая Петербург.

После революции 1917 года семья Ксидо эмигрировала. В 1919–1920-х годах здесь размещались склады и учебные заведения. Позже здание заняли структуры НКВС.

Замок Ксидо. Фото: Facebook

Во время Второй мировой войны дворец использовало немецкое командование. При отступлении в 1944 году была взорвана ротонда на крыше, которую позже не восстановили.

С 1964 по 2008 год в здании работала городская гостиница. Здесь были номера и большой танцевальный зал на втором этаже.

После закрытия гостиницы здание оказалось заброшенным. В 2017–2019 годах городские власти пытались найти инвесторов для реставрации. Был заключён договор на восстановление и превращение дворца в гостинично-ресторанный комплекс с инвестициями около 48 миллионов гривен. Но проект так и не реализовали.