Одна частина схожа на фортецю, інша — на палац: де в Україні можна побачити "дволикий" замок

Цій будівлі 111 років

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Над Південним Бугом у місті Хмільник Вінницької області стоїть палац графа Ксидо, який важко описати одним словом. З боку річки він виглядає як суворий лицарський замок із вежами, а якщо обійти будівлю навколо, перед очима постане ошатний палац із колонадою.

"Телеграф" пропонує детальніше дізнатися про цей дволикий замок.

Палац графа Ксідо збудували у 1911–1915 роках. Проєкт розробив академік архітектури Іван Фомін. Будівлю звели на фундаменті старого литовського оборонного замку XVI століття, від якого на той час збереглися лише окремі елементи.

Палац Ксідо стоїть на березі Південного Бугу. Фото з відкритих джерел

Головна особливість будівлі полягає в тому, що в неї просто немає "заднього" фасаду — є два парадні, і обидва абсолютно не схожі один на одного.

З боку двору це класичний парадний фасад: колонада, суворі лінії, елементи античної архітектури. А якщо підійти з боку річки, стіни облицьовані плитами тесаного каменю, а по кутах височіють три круглі триярусні вежі.

Вид на замок з боку подвір’я. Фото: Facebook

Поруч із палацом збереглася восьмигранна вежа, яка в різні часи виконувала різні функції й одного разу навіть служила мечеттю.

Власником палацу був Костянтин Ксідо — дворянин грецького походження та офіцер Казанського піхотного полку. До Хмільника він потрапив за службою наприкінці XIX століття. Пізніше одружився з графинею Катериною Левашовою, отримавши як посаг значні землі та нерухомість.

Весілля Костянина Ксідо та Катерини Левашової. Фото: vn.20minut.ua

Будівництво палацу тривало чотири роки, але завершити його повністю не встигли. З початком Першої світової війни Ксидо призвали на фронт як військового інженера, і роботи зупинилися. Фактично резиденція так і залишилася у статусі дачі. Сам граф майже не жив тут, віддаючи перевагу Петербургу.

Після революції 1917 року родина Ксидо емігрувала. У 1919–1920-х роках тут розміщувалися склади та навчальні заклади. Пізніше будівлю зайняли структури НКВС.

Замок Ксідо. Фото: Facebook

Під час Другої світової війни палац використовувало німецьке командування. Під час відступу у 1944 році було підірвано ротонду на даху, яку згодом не відновили.

З 1964 до 2008 року в будівлі працювала міська готель. Тут були номери та велика танцювальна зала на другому поверсі.

Після закриття готелю будівля залишилася занедбаною. У 2017–2019 роках міська влада намагалася знайти інвесторів для реставрації. Було укладено договір на відновлення та перетворення палацу на готельно-ресторанний комплекс з інвестиціями близько 48 мільйонів гривень. Але проєкт так і не реалізували.