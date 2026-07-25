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Одна частина схожа на фортецю, інша — на палац: де в Україні можна побачити "дволикий" замок

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Палац Ксідо в Хмільнику Новина оновлена 25 липня 2026, 23:19
Палац Ксідо в Хмільнику. Фото Колаж "Телеграфу"

Цій будівлі 111 років

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Над Південним Бугом у місті Хмільник Вінницької області стоїть палац графа Ксидо, який важко описати одним словом. З боку річки він виглядає як суворий лицарський замок із вежами, а якщо обійти будівлю навколо, перед очима постане ошатний палац із колонадою.

"Телеграф" пропонує детальніше дізнатися про цей дволикий замок.

Палац графа Ксідо збудували у 1911–1915 роках. Проєкт розробив академік архітектури Іван Фомін. Будівлю звели на фундаменті старого литовського оборонного замку XVI століття, від якого на той час збереглися лише окремі елементи.

Палац Ксідо Хмільник — фото
Палац Ксідо стоїть на березі Південного Бугу. Фото з відкритих джерел

Головна особливість будівлі полягає в тому, що в неї просто немає "заднього" фасаду — є два парадні, і обидва абсолютно не схожі один на одного.

З боку двору це класичний парадний фасад: колонада, суворі лінії, елементи античної архітектури. А якщо підійти з боку річки, стіни облицьовані плитами тесаного каменю, а по кутах височіють три круглі триярусні вежі.

Палац Ксідо вид з двору
Вид на замок з боку подвір’я. Фото: Facebook

Поруч із палацом збереглася восьмигранна вежа, яка в різні часи виконувала різні функції й одного разу навіть служила мечеттю.

Власником палацу був Костянтин Ксідо — дворянин грецького походження та офіцер Казанського піхотного полку. До Хмільника він потрапив за службою наприкінці XIX століття. Пізніше одружився з графинею Катериною Левашовою, отримавши як посаг значні землі та нерухомість.

Весілля Костянина Ксідо та Катерини Левашової
Весілля Костянина Ксідо та Катерини Левашової. Фото: vn.20minut.ua

Будівництво палацу тривало чотири роки, але завершити його повністю не встигли. З початком Першої світової війни Ксидо призвали на фронт як військового інженера, і роботи зупинилися. Фактично резиденція так і залишилася у статусі дачі. Сам граф майже не жив тут, віддаючи перевагу Петербургу.

Після революції 1917 року родина Ксидо емігрувала. У 1919–1920-х роках тут розміщувалися склади та навчальні заклади. Пізніше будівлю зайняли структури НКВС.

Замок Ксідо Вінницька область
Замок Ксідо. Фото: Facebook

Під час Другої світової війни палац використовувало німецьке командування. Під час відступу у 1944 році було підірвано ротонду на даху, яку згодом не відновили.

З 1964 до 2008 року в будівлі працювала міська готель. Тут були номери та велика танцювальна зала на другому поверсі.

Після закриття готелю будівля залишилася занедбаною. У 2017–2019 роках міська влада намагалася знайти інвесторів для реставрації. Було укладено договір на відновлення та перетворення палацу на готельно-ресторанний комплекс з інвестиціями близько 48 мільйонів гривень. Але проєкт так і не реалізували.

Теги:
#Замки #Хмільник #Палаци