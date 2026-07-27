От "родовой усадьбы" сатирика не осталось и следа

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Дом российского сатирика и откровенного украинофоба Михаила Задорнова в его родной латвийской Юрмале снесли новые владельцы. Они решили избавиться от здания, которое ассоциировалось с российским пропагандистом, и построили на его месте современный двухэтажный коттедж.

Как передают росмедиа, от так называемой "родовой усадьбы" Задорнова, которую он приобрел еще в 1990 году, теперь не осталось и следа. Именно здесь российский артист принимал журналистов и представителей шоу-бизнеса.

Дом Задорнова в 2020 году - новый дом. Фото 2025 года

Площадь участка составляла около 2,8 тысячи квадратных метров, а в самом доме было десять комнат, в том числе три спальни, две ванные и камин, который Задорнов установил для создания домашнего уюта.

После смерти Задорнова в 2017 году недвижимость перешла его первой супруге Велте Задорновой. Однако содержать дом на расстоянии оказалось непросто: сама женщина живет в Москве. В апреле 2020 года недвижимость сначала выставили в аренду, а впоследствии продали.

Уже в октябре новые владельцы обратились в Юрмальскую городскую думу за разрешением на снос здания. Процедуру пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии, поскольку участок расположен на территории градостроительного памятника государственного значения. В итоге власти разрешили снести здание, которое когда-то принадлежало Задорнову. На его месте теперь стоит современный особняк, стоимость которого оценивают примерно в 3 млн евро.

Напомним, что сатирик умер еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее мы писали, от чего умер Задорнов в 2017 году и как выглядит его могила.