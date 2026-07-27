Зрівняли із землею: українофоба Задорнова карма наздогнала навіть після смерті (фото)

Від "родової садиби" сатирика не залишилося і сліду

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Будинок російського сатирика та відвертого українофоба Михайла Задорнова в його рідній латвійській Юрмалі знесли нові власники. Вони вирішили позбутися будівлі, яка асоціювалася з російським пропагандистом, і збудували на його місці сучасний двоповерховий котедж.

Як передають росмедіа, від так званої "родової садиби" Задорнова, яку він придбав ще 1990 року, тепер не залишилося й сліду. Саме тут російський артист приймав журналістів та представників шоубізнесу.

Будинок Задорнова у 2020 році – новий будинок. Фото 2025 року

Площа ділянки становила близько 2,8 тисячі квадратних метрів, а в самому будинку було десять кімнат, у тому числі три спальні, дві ванні та камін, який Задорнов встановив для створення домашнього затишку.

Після смерті Задорнова у 2017 році нерухомість перейшла його першій дружині Велті Задорновій. Однак утримувати будинок на відстані виявилося непросто: сама жінка живе у Москві. У квітні 2020 року нерухомість спершу виставили в оренду, а згодом продали.

Вже у жовтні нові власники звернулися до Юрмальської міської думи за дозволом на знесення будівлі. Процедуру довелося погоджувати з Національним управлінням культурної спадщини Латвії, оскільки ділянка розташована на території містобудівної пам’ятки державного значення. У результаті влада дозволила знести будівлю, яка колись належала Задорнову. На його місці тепер стоїть сучасний особняк, вартість якого оцінюють приблизно 3 млн євро.

Нагадаємо, що сатирик помер ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Раніше ми писали, від чого помер Задорнов у 2017 році та як виглядає його могила.