Странный памятник на двоих с отцом: как выглядит могила Задорнова, который был любимчиком Путина

В этот день, 21 июля, родился российский сатирик и любимчик Путина Михаил Задорнов

Михаил Задорнов — советский и российский писатель, драматург, сатирик и комик. Он запомнился на всем постсоветском пространстве своим высмеиванием Запада и "тупых американцев" и был любимчиком Путина, став частью его пропаганды. В этот день, 21 июля Задорнов родился, а умер 10 ноября 2017 года.

"Телеграф" расскажет, где похоронен российский сатирик Михаил Задорнов, который поддерживал Путина и его агрессию в Украине.

Задорнов — поддержка Путина и ненависть к Украине

Михаил Задорнов родился в 21 июля 1948 года в латвийской Юрмале. Карьеру построил в Советском союзе и продолжил в путинской России. Его знали далеко за пределами и РФ и он был одним из инструментов российской пропаганды, которая вещала о "загнивающем Западе".

Михаил Задорнов - российский сатирик и писатель

Задорнов был любимчиком Путина, он много писал о нем и "шутил", утверждая в головах россиян идею о вечном правлении диктатора. В 2014 году сатирик поддержал аннексию Крыма, а также подписал письмо президенту России Путину в поддержку этой аннексии.

Михаил Задорнов с женой

А еще Михаил Задорнов ненавидел Украину и украинцев, и это четко отображалось в его сатирическом творчестве. Он написал немало украинофобных шуток, которые читал для россиян со сцены. В своих выступлениях сатирик высмеивал Евромайдан и называл украинцев "еврохохлами". Так что новость о смерти Задорнова вызвала в Украине соответствующую злорадную реакцию.

Могила Задорнова — как она выглядит?

В конце 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностировали опухоль головного мозга. Спустя год болезнь унесла его жизнь — сатирик умер 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Свои соболезнования относительно смерти Задорнова выразил лично Путин, с которым они были близки. 12 ноября с Задорновым по-тихому попрощались в Москве, а вот похоронили его в Юрмале, где он родился.

Похороны Михаила Задорнова

Могила Михаила Задорнова расположена на кладбище Яундубулты, рядом с могилой отца и другими родственниками. Спустя время на могиле установили один на двоих с отцом памятник в виде раскрытой книги. На гранитных страницах этой книги указаны имена и даты жизни и смерти Задорновых. На фотографиях, которые есть в сети, могила сатирика выглядит ухоженной и облагороженной.

Могила Михаила Задорнова

Могила Михаила Задорнова

Могила Михаила Задорнова

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