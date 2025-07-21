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Странный памятник на двоих с отцом: как выглядит могила Задорнова, который был любимчиком Путина

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Задорнов умер в 2017 году на 70-м году жизни Новость обновлена 21 июля 2025, 10:34
Задорнов умер в 2017 году на 70-м году жизни. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день, 21 июля, родился российский сатирик и любимчик Путина Михаил Задорнов

Михаил Задорнов — советский и российский писатель, драматург, сатирик и комик. Он запомнился на всем постсоветском пространстве своим высмеиванием Запада и "тупых американцев" и был любимчиком Путина, став частью его пропаганды. В этот день, 21 июля Задорнов родился, а умер 10 ноября 2017 года.

"Телеграф" расскажет, где похоронен российский сатирик Михаил Задорнов, который поддерживал Путина и его агрессию в Украине.

Задорнов — поддержка Путина и ненависть к Украине

Михаил Задорнов родился в 21 июля 1948 года в латвийской Юрмале. Карьеру построил в Советском союзе и продолжил в путинской России. Его знали далеко за пределами и РФ и он был одним из инструментов российской пропаганды, которая вещала о "загнивающем Западе".

Михаил Задорнов
Михаил Задорнов - российский сатирик и писатель

Задорнов был любимчиком Путина, он много писал о нем и "шутил", утверждая в головах россиян идею о вечном правлении диктатора. В 2014 году сатирик поддержал аннексию Крыма, а также подписал письмо президенту России Путину в поддержку этой аннексии.

Михаил Задорнов
Михаил Задорнов с женой

А еще Михаил Задорнов ненавидел Украину и украинцев, и это четко отображалось в его сатирическом творчестве. Он написал немало украинофобных шуток, которые читал для россиян со сцены. В своих выступлениях сатирик высмеивал Евромайдан и называл украинцев "еврохохлами". Так что новость о смерти Задорнова вызвала в Украине соответствующую злорадную реакцию.

Михаил Задорнов

Могила Задорнова — как она выглядит?

В конце 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностировали опухоль головного мозга. Спустя год болезнь унесла его жизнь — сатирик умер 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Свои соболезнования относительно смерти Задорнова выразил лично Путин, с которым они были близки. 12 ноября с Задорновым по-тихому попрощались в Москве, а вот похоронили его в Юрмале, где он родился.

Похороны Михаила Задорнова
Похороны Михаила Задорнова

Могила Михаила Задорнова расположена на кладбище Яундубулты, рядом с могилой отца и другими родственниками. Спустя время на могиле установили один на двоих с отцом памятник в виде раскрытой книги. На гранитных страницах этой книги указаны имена и даты жизни и смерти Задорновых. На фотографиях, которые есть в сети, могила сатирика выглядит ухоженной и облагороженной.

Могила Михаила Задорнова
Могила Михаила Задорнова
Могила Михаила Задорнова
Могила Михаила Задорнова
Могила Михаила Задорнова
Могила Михаила Задорнова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умер легендарный украинский композитор Игорь Поклад. Под его музыку мурашки были у всех.

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#Юрмала #Владимир Путин #Могила #Михаил Задорнов