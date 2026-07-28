Добавьте этот ингредиент в фарш – и пельмени больше не будут сухими: повара раскрыли секрет сочной начинки

Домашние пельмени многие любят именно за возможность самостоятельно контролировать состав начинки.

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В отличие от магазинных полуфабрикатов здесь можно выбрать качественное мясо, отрегулировать количество лука и специй и сделать фарш именно таким, как нравится семье. Но даже домашние пельмени могут получиться сухими, если допустить несколько распространенных ошибок во время приготовления начинки. О секретах идеального фарша для пельменей рассказали на портале "foodnetwork".

Один из главных секретов сочного фарша – добавление холодной воды. На килограмм мяса ее нужно примерно 100–150 мл. Вливать жидкость следует постепенно, хорошо вымешивая фарш, чтобы он стал мягким и однородным. Некоторые кулинары советуют использовать вместо воды измельченный лед: он постепенно тает во время перемешивания и помогает сделать начинку более нежной и сочной.

Не менее важен и лук. Для пельменей часто используют сочетание свинины и говядины – такая начинка получается насыщеннее по вкусу. Оптимально, чтобы на три-четыре части мяса приходилась примерно одна часть лука. Чтобы получить еще больше сока и аромата, часть лука можно измельчить вместе с мясом, а остальное очень мелко нарезать и добавить к готовому фаршу. Перед этим лук можно немного растереть с солью и перцем.

Есть нюансы и в подготовке самого мяса. Для пельменей лучше выбирать средний помол: слишком мелко перемолотая масса может потерять нужную текстуру и стать слишком редкой. Также не стоит без нужды пропускать мясо через мясорубку дважды. Правильно подготовленный фарш должен быть мягким, сочным и хорошо держать форму.

Если хочется, чтобы домашние пельмени после варки оставались нежными, а внутри было достаточно ароматного сока, стоит обратить внимание не только на качество мяса. Секрет может быть совсем простым – добавьте к фаршу немного холодной воды или льда, не жалейте лук и хорошо перемешайте начинку. Именно эти несложные кулинарные уловки способны заметно изменить результат.