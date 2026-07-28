Укр

Добавьте этот ингредиент в фарш – и пельмени больше не будут сухими: повара раскрыли секрет сочной начинки

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фарш для пельменей
Фарш для пельменей. Фото Сгенерировано ИИ

Домашние пельмени многие любят именно за возможность самостоятельно контролировать состав начинки.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В отличие от магазинных полуфабрикатов здесь можно выбрать качественное мясо, отрегулировать количество лука и специй и сделать фарш именно таким, как нравится семье. Но даже домашние пельмени могут получиться сухими, если допустить несколько распространенных ошибок во время приготовления начинки. О секретах идеального фарша для пельменей рассказали на портале "foodnetwork".

Один из главных секретов сочного фарша – добавление холодной воды. На килограмм мяса ее нужно примерно 100–150 мл. Вливать жидкость следует постепенно, хорошо вымешивая фарш, чтобы он стал мягким и однородным. Некоторые кулинары советуют использовать вместо воды измельченный лед: он постепенно тает во время перемешивания и помогает сделать начинку более нежной и сочной.

Не менее важен и лук. Для пельменей часто используют сочетание свинины и говядины – такая начинка получается насыщеннее по вкусу. Оптимально, чтобы на три-четыре части мяса приходилась примерно одна часть лука. Чтобы получить еще больше сока и аромата, часть лука можно измельчить вместе с мясом, а остальное очень мелко нарезать и добавить к готовому фаршу. Перед этим лук можно немного растереть с солью и перцем.

Есть нюансы и в подготовке самого мяса. Для пельменей лучше выбирать средний помол: слишком мелко перемолотая масса может потерять нужную текстуру и стать слишком редкой. Также не стоит без нужды пропускать мясо через мясорубку дважды. Правильно подготовленный фарш должен быть мягким, сочным и хорошо держать форму.

Если хочется, чтобы домашние пельмени после варки оставались нежными, а внутри было достаточно ароматного сока, стоит обратить внимание не только на качество мяса. Секрет может быть совсем простым – добавьте к фаршу немного холодной воды или льда, не жалейте лук и хорошо перемешайте начинку. Именно эти несложные кулинарные уловки способны заметно изменить результат.

Теги:
#Пельмени #Лайфхак #Фарш #Готовим дома