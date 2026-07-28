"Шахеды" могут стать настоящим кошмаром для Львова и не только: названо условие
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В настоящее время система онлайн-управления имеет ограниченную дальность, но ситуация может измениться
То, что ретрансляторы в Беларуси пока не включены, не позволяет российским дронам-камикадзе "Шахед"/"Герань" долетать до запада Украины. Если их включить — во Львовскую, Волынскую и другие области долетят управляемые ударные дроны с новой тактикой врага.
Об этом заявил советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире национального телемарафона. Он пояснил, что в настоящее время система онлайн управления россиян работает на ограниченной дальности от границы и линии фронта, она показана на карте. Если ретрансляторы будут работать, красная зона расширится около Белоруссии.
Более того, российские управляемые дроны используют новую тактику, чтобы обойти украинские средства радиоэлектронной борьбы. Как рассказал Флэш, у "Шахедов" есть мощные камеры с возможностью захвата цели.
"Шахед" с дистанции 3 километра, пилот видит воочию локомотив, он включает квадрат захвата, шахед дальше автоматически контролирует полет и атакует локомотив", — пояснил принцип работы советник. По его словам, россияне понимают, что массированные атаки малоэффективны и стараются атаковать важные.
Что известно о ретрансляторах в Беларуси
Россия для коррекции ударов по Украине использовала ретрансляторы, установленные в Беларуси. 19 июня президент Владимир Зеленский выставил Александру Лукашенко публичный ультиматум. " Недели хватит на то, чтобы ее снять, выключить? Иначе это сделаем мы", — объяснил последствия украинский президент. После этого Минск прекратил работу российского оборудования – с 22 июня соответствующие станции и ретрансляторы на белорусской территории не работают. В то же время, Лукашенко сразу подчеркнул, что Беларусь не хочет быть втянута в войну. Экс главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что они не демонтированы, а один даже пытались включить.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина усиливает давление на режим Александра Лукашенко, чтобы ограничить помощь Беларуси России в войне — в частности, использование ее территории для дронов, военной логистики и возможных новых наступлений. Эксперты объясняют, что Киев стремится действовать с позиции силы, чтобы снизить угрозу с севера и не только.