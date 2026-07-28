"Шахеды" могут стать настоящим кошмаром для Львова и не только: названо условие

В настоящее время система онлайн-управления имеет ограниченную дальность, но ситуация может измениться

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То, что ретрансляторы в Беларуси пока не включены, не позволяет российским дронам-камикадзе "Шахед"/"Герань" долетать до запада Украины. Если их включить — во Львовскую, Волынскую и другие области долетят управляемые ударные дроны с новой тактикой врага.

Об этом заявил советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире национального телемарафона. Он пояснил, что в настоящее время система онлайн управления россиян работает на ограниченной дальности от границы и линии фронта, она показана на карте. Если ретрансляторы будут работать, красная зона расширится около Белоруссии.

Карта зоны покрытия онлайн-управления россиян, продемонстрированная в телемарафоне "Единые новости"/Скриншот

Более того, российские управляемые дроны используют новую тактику, чтобы обойти украинские средства радиоэлектронной борьбы. Как рассказал Флэш, у "Шахедов" есть мощные камеры с возможностью захвата цели.

"Шахед" с дистанции 3 километра, пилот видит воочию локомотив, он включает квадрат захвата, шахед дальше автоматически контролирует полет и атакует локомотив", — пояснил принцип работы советник. По его словам, россияне понимают, что массированные атаки малоэффективны и стараются атаковать важные.

Что известно о ретрансляторах в Беларуси

Россия для коррекции ударов по Украине использовала ретрансляторы, установленные в Беларуси. 19 июня президент Владимир Зеленский выставил Александру Лукашенко публичный ультиматум. " Недели хватит на то, чтобы ее снять, выключить? Иначе это сделаем мы", — объяснил последствия украинский президент. После этого Минск прекратил работу российского оборудования – с 22 июня соответствующие станции и ретрансляторы на белорусской территории не работают. В то же время, Лукашенко сразу подчеркнул, что Беларусь не хочет быть втянута в войну. Экс главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что они не демонтированы, а один даже пытались включить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина усиливает давление на режим Александра Лукашенко, чтобы ограничить помощь Беларуси России в войне — в частности, использование ее территории для дронов, военной логистики и возможных новых наступлений. Эксперты объясняют, что Киев стремится действовать с позиции силы, чтобы снизить угрозу с севера и не только.