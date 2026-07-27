Чеснок не прорастет и не сгниет: простой секрет хранения до нового урожая — проверьте, знаете ли вы этот способ (видео)

Сохранить чеснок свежим, сочным и ароматным до следующего урожая — задача, ежегодно стоящая перед многими хозяевами.

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Ведь даже хорошо высушенные головки с течением времени могут терять влагу, прорастать или портиться. Но существует простой способ, помогающий продлить срок хранения любимой огородной культуры. Об этом рассказали на Instagram-странице "oksana_negerhyk_".

Речь идет об обычной поваренной соли. Именно ее часто используют как доступное домашнее средство для хранения чеснока. Впрочем, результат в значительной степени зависит от правильной подготовки урожая.

После уборки чеснок в первую очередь нужно тщательно просушить. Для этого головки оставляют примерно на 10–14 дней в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. После этого их очищают от лишней почвы, обрезают корешки и стебель, оставляя около 3-5 сантиметров.

Особое внимание следует уделить отбору головок. Для длительного хранения подходит только здоровый, плотный чеснок без трещин, повреждений и малейших признаков гнили. Даже одна испорченная головка может стать причиной проблем при хранении всего запаса.

Подготовленный чеснок складывают в сухие стеклянные банки, после чего пересыпают кухонной солью. Важно, чтобы соль заполнила промежутки между головками. Сверху насыпают также дополнительный слой.

Герметически закрывать банки не рекомендуется. Их можно накрыть марлей или использовать крышку с отверстиями для обеспечения доступа воздуха. Хранить такие банки следует в сухом, холодном и черном месте.

Считается, что соль помогает впитывать избыточную влагу, создавая условия, при которых чеснок дольше остается пригодным к потреблению. При правильном хранении головки могут дольше не прорастать, не плесневеть и сохранять свои вкусовые свойства.

Так что если в этом году вы собрали хороший урожай чеснока, не спешите прятать его в кладовку без подготовки. Попробуйте проверенный домашний способ с солью – возможно, именно он поможет сберечь ваш запас до нового урожая.