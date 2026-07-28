Свет и тепло будет, но... Чего не хватает пунктам несокрушимости перед зимой (документ)

В случае блекаутов посетители могут столкнуться с проблемой

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Пункты несокрушимости (незламности) могут снова стать критически важными уже этой зимой в случае новых массированных атак на энергосистему. Но часть из них пока не готова на 100% — почти две сотни пунктов несокрушимости, которые находятся на балансе ГСЧС, до сих пор нуждаются в доукомплектовании.

Как свидетельствует ответ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на запрос "Телеграфа", среди пунктов несокрушимости ГСЧС только 306 полностью отвечают установленным требованиям по оснащению. Еще 187 пунктов нуждаются в доукомплектовании, причем в 184 случаях речь идет об отсутствии терминалов спутниковой связи Starlink. Только три пункта нуждаются в дополнительных средствах автономного отопления.

Ответ ГСЧС на запрос "Телеграфа" о пунктах несокрушимости

Если ситуация не изменится, в случае длительных отключений электроэнергии, те, кто найдет убежище в некоторых пунктах несокрушимости ГСЧС, смогут согреться, зарядить телефоны, однако могут ощущать перебои со стабильной связью и интернетом.

Работа пункта несокрушимости ГСЧС в Киеве зимой 2026/ ГСЧС

В то же время в ГСЧС уверяют — их пункты обеспечены достаточным резервом горючего для работы автономных источников питания.

Палатка ГСЧС возле многоэтажки, январь 2026/ ГСЧС

В пункте несокрушимости можно не только согреться /ГСЧС

Стоит напомнить, что пункты несокрушимости ГСЧС — часть общеукраинской сети. На балансе спасателей — на 20 июля 646 действующих, два из которых мобильны. "В режиме готовности к открытию находится 491 пункт несокрушимости (124 стационарных — на базе объектов ГСЧС, 317 мобильных — на базе палаток, 50 мобильных — на базе транспортных средств)", — говорится в ответе.

Другие пункты несокрушимости обеспечивают городские военные администрации, органы местного самоуправления, Укрзализныця и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае серьезного удара по ТЭЦ, который обеспечивает Киев, четверть столицы может остаться без отопления. Мини-ТЭЦ и альтернативные источники энергии пока не способны полностью компенсировать.