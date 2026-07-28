Воюют в небе, на море и на земле: как украинские дроны превзошли американские и покоряют мир

От морских аппаратов до наземных роботов — Украина охватывает все ключевые направления

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Соединенные Штаты существенно уступают Украине по масштабам производства боевых беспилотников. В Пентагоне открыто признают, что американская промышленность только формирует собственную производственную базу, в то время как Украина уже выпускает миллионы дронов в год. Пока планы — выпускать 20 миллионов дронов.

Как сообщает Reuters, Министерство обороны США планирует направить 75 млрд долларов на развитие беспилотных систем и средств борьбы с ними. Однако даже такие инвестиции пока не позволяют Вашингтону приблизиться к украинским объемам производства. Украина в 2026 году планирует изготовить от 6 до 7 миллионов малых ударных FPV-дронов. В то же время американская программа стоимостью 1,1 млрд долларов предусматривает закупку менее 200 тысяч беспилотников до февраля следующего года. Но не только FPV сильна Украина.

Какие типы дронов производятся в Украине

FPV-дроны остаются одними из самых массовых/ Фото: Генштаб

Через несколько лет Украина создала одну из крупнейших в мире экосистем производства беспилотников. Они летают в небе, ходят по воде и ездят по земле. Задача дронов — разведка, удары, эвакуация и многие другие.

Украина производит FPV-дроны как камикадзе, так и многоразовые для поражения живой силы и техники на передовой, разведывательные беспилотники для корректировки огня и наблюдения, ударные дроны средней и большой дальности для целей за пределами поля боя, дроны перехватчики для уничтожения вражеских дронов в воздухе. Последние можно использовать для логистики, эвакуации раненых, минирования и т.п. Одна из идей – чтобы воевали работы, а не люди.

Украинские дальнобойные санкции

Отдельным направлением развития стали морские беспилотники, уже неоднократно использовавшиеся для ударов по российским кораблям и объектам в Черном море, а также дроны, способные пролететь тысячи километров вглубь России. Еще в апреле 2026 года Минобороны отчитывалось об увеличении с 2022 года дальности Deep Strike более чем в 2,5 раза — до расстояния около 1750 километров.

Уже через несколько месяцев в июле украинские дроны преодолели почти 3000 километров и нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — это была рекордная дальность полета. Но это не крайняя точка. Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в 2027 году у Украины будут дроны, которые будут преодолевать 5-10 тысяч километров, а до конца 2026 — беспилотники, которые смогут преодолевать 4000 км.

Что касается middle strike операций, то украинские военные совершают около 5000 ударов в месяц на расстояние более 20 км. Основная цель – российская логистика.

Одной из самых успешных операций остается "Паутина". Атака на четыре военных авиабазы РФ (в частности "Украинка" в Амурской области в 6000 км от границы), где было повреждено более 40 самолетов стратегической авиации, была сделана с помощью грузовиков, в которых были спрятаны дроны.

Производство в Украине и за рубежом

Украина вышла на производство 10 миллионов беспилотников в год. Около 95% беспилотников в закупках для сил обороны Украины изготовлены внутри страны. За предыдущие годы темпы выросли в десятки раз, покрывая ежедневную потребность фронта в сотнях тысяч FPV-аппаратов.

Масштабировать показатель можно до 20 миллионов при наличии финансирования. На это уйдут не годы, а несколько месяцев. Украинские производители выгодно отличаются тем, что не только "клепают" дроны, но и применяют современные подходы и внедряют что-то совершенно новое, как морские дроны.

Уникальные надводные платформы Magura будут производиться в США после того, как американская компания ReconCraft и украинская UFORCE подписали соответствующее соглашение. Также другие украинские производители локализуют производство за океаном. Получить украинские беспилотные технологии стремятся многие страны, в том числе и в Европе. В частности, был создан альянс EU-Ukraine Drone Alliance. В июле стало известно, что в него вошли девять украинских и девять европейских компаний. Европа планирует перенимать опыт Украины и обеспечивать производственные мощности, финансирование и промышленную базу для совместного развития новых оборонных технологий.

Экспорт вооружения

НРК с пулеметом/ "Азов"

Украина будет экспортировать беспилотников в США в рамках инициативы Drone Deal. Это нужно для проведения военных испытаний — договоренность создает официальный механизм для тестирования в США украинских воздушных, морских и наземных дронов. По состоянию на начало июля Украина уже заключила шесть долгосрочных соглашений в рамках Drone Deal, а более 20 государств готовятся присоединиться к этой модели сотрудничества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что враг также не стоит на месте в развитии беспилотных технологий. В частности, "Шахеды" значительно изменились со времени первых поставок из Ирана.