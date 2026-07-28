Службу до 60 лет отменят? Мужчинам могут предоставить новое право в Украине

Инициатива касается военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава

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В Украине предлагается изменить предельный возраст пребывания на военной службе. По законодательству это 60 лет, однако Кабмину предлагают пересмотреть норму и снизить возраст до 55 лет.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Кабинета Министров 27 июля. По словам автора, о необходимости пересмотра и уменьшения нормы свидетельствуют "практический опыт выполнения боевых и специальных задач". По состоянию на время написания материала петиция собрала 198 подписей из 25 тысяч необходимых.

В пользу в петиции на сайте Кабинета Министров приводят несколько аргументов, в частности:

возрастные изменения и хронические заболевания, которые в большинстве своем имеют мужчины в возрасте от 55 до 60 лет. Это снижает выносливость в полевых и боевых условиях,

общая боеспособность и мобильность воинских частей возрастет при комплектовании подразделений личным составом с учетом физических возможностей

работа мужчин 55-60 лет часто высококвалифицирована и нужна стране в гражданском секторе экономики и предприятиях критической инфраструктуры.

Соответствующая петиция на сайте Кабмина/ Скриншот

Автор Наталья Борсук отмечает — Кабмин просит разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об изменениях в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Главных предложений два.

Предусмотреть в законопроекте уменьшение предельного возраста пребывания военной службе во время действия военного положения с 60 до 55 лет лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Установить норму о праве на увольнение с военной службы по собственному желанию для военнослужащих, которые во время действия военного положения достигли 55-летнего возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из оцсети ТикТок предлагают запретить в Украине. Причина – в контенте, который работает в пользу российской пропаганды.