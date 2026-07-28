Стала известна вторая судья нового сезона "Танцуют все" — SWEET.TV пригласил к проекту хореографа мирового уровня

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Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV продолжает раскрывать состав обновленного жюри главного танцевального шоу страны. Зрителей ожидает масштабная перезагрузка любимого формата: совершенно новая, мощная судейская панель, в которую войдут яркие представители современной танцевальной культуры и украинского шоу-бизнеса. Четыре авторитетных эксперта с совершенно разным бэкграундом и видением собираются на одной площадке, чтобы открыть новые яркие лица украинского танца и объединить страну вокруг искусства танца.

Второе место в судейском кресле займет Марина Кущевая – топовый хореограф-постановщик с впечатляющим бэкграундом. Она ставила хореографию для проектов Lenny Kravitz и Yungblud. Кроме того, снималась в клипах Rosalía и Florence+the Machine, а также появилась вместе с Lady Gaga в международной кампании Dom Pérignon. В Украине Марина выступает главным хореографом-постановщиком в видеоклипах MONATIK, Тины Кароль, The Hardkiss, Макса Барских, KAZKA и DOROFEEVA.

"Мне удалось приобрести разноплановый опыт и посмотреть на танец под разными углами: в театре, на съемочной площадке, большой сцене или в батлах. В театральном спектакле ты раскрываешь персонажа на протяжении всего действа. Во время съемок клипа есть минимум десять дублей. На шоу нужно включаться мгновенно и максимально проявить себя в считанные минуты. Поэтому этот опыт и такой формат — очень ценная возможность", — рассказывает судья шоу Марина Кущевая.

Марина выступала на показе Christian Louboutin в рамках Paris Fashion Week 2023, имеет опыт работы в Лос-Анджелесе, где участвовала в шоу America’s Got Talent (2019), а также снималась в компейнах Nike, Uniqlo и TTSWTRS.

"Марина — это олицетворение будущего украинского танца и его посол в мире. Она работала с мировыми суперзвездами и обладает колоссальным мультижанровым опытом. У нее чрезвычайно плотный график, поэтому мы долго искали возможность синхронизировать наши планы для этого сотрудничества. Я искренне рад, что все сложилось. Украина должна видеть своих лучших профи, которые уже сегодня задают тренды на международном уровне", – говорит руководитель департамента больших развлекательных шоу SWEET.TV Originals Владимир Завадюк.

"Наши украинские танцовщики по уровню исполнения ничем не уступают тем, кто выступает на мировой сцене. Мой посыл прост: не надо бояться или стесняться — украинские таланты полностью заслужили стоять на лучших сценах мира. Мы показываем уровень, который действительно поражает каждого", — добавляет Марина Кущевая, судья проекта.

Проект "Танцуют все" стремится доказать, что танец — это универсальный язык без всяких барьеров. Команда объявляет открытый кастинг и ждет каждого, кто живет танцем и мечтает выйти на большую сцену, независимо от возраста, профессионального бекграунда или физических возможностей.

В партнерстве с Superhumans Center SWEET.TV делает особый акцент на инклюзивности и безбарьерности, создавая простор, где каждый талант получит свой шанс быть услышанным и увиденным. Подать заявку на кастинг можно на официальном сайте: dance.sweet.tv.