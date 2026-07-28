Додайте цей інгредієнт у фарш — і пельмені більше не будуть сухими: кухарі розкрили секрет соковитої начинки

Домашні пельмені багато хто любить саме за можливість самостійно контролювати склад начинки.

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На відміну від магазинних напівфабрикатів, тут можна обрати якісне м'ясо, відрегулювати кількість цибулі та спецій і зробити фарш саме таким, як подобається родині. Але навіть домашні пельмені можуть вийти сухими, якщо припуститися кількох поширених помилок під час приготування начинки. Про секрети ідеального фаршу для пельменів розповіли на порталі "foodnetwork".

Один із головних секретів соковитого фаршу — додавання холодної води. На кілограм м'яса її потрібно приблизно 100–150 мл. Вливати рідину слід поступово, добре вимішуючи фарш, щоб він став м'яким і однорідним. Деякі кулінари радять використовувати замість води подрібнений лід: він поступово тане під час перемішування і допомагає зробити начинку ніжнішою та соковитішою.

Не менш важлива й цибуля. Для пельменів часто використовують поєднання свинини та яловичини — така начинка виходить більш насиченою за смаком. Оптимально, щоб на три-чотири частини м'яса припадала приблизно одна частина цибулі. Щоб отримати ще більше соку й аромату, частину цибулі можна подрібнити разом із м'ясом, а решту — дуже дрібно нарізати та додати до готового фаршу. Перед цим цибулю можна трохи розтерти із сіллю та перцем.

Є нюанси й у підготовці самого м'яса. Для пельменів краще обирати середній помел: надто дрібно перемелена маса може втратити потрібну текстуру й стати занадто рідкою. Також не варто без потреби пропускати м'ясо через м'ясорубку двічі. Правильно підготовлений фарш має бути м'яким, соковитим і добре тримати форму.

Тож якщо хочеться, щоб домашні пельмені після варіння залишалися ніжними, а всередині було достатньо ароматного соку, варто звернути увагу не лише на якість м'яса. Секрет може бути зовсім простим — додайте до фаршу трохи холодної води або льоду, не шкодуйте цибулі та добре вимішайте начинку. Саме ці нескладні кулінарні хитрощі здатні помітно змінити результат.