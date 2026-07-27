115 детей военных из 1-й отдельной бригады ТрО им. Ивана Богуна отправились на отдых в Карпаты

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В рамках проекта "Лето без войны" в лагерь отправилась уже восьмая группа детей защитников Украины. Среди них – дети погибших Героев, военнопленных, пропавших без вести и действующих военнослужащих. Об этом сообщает "Украинская бронетехника".

В течение смены детей ждут активности на природе, новые знакомства и программа психоэмоционального восстановления, которая помогает отвлечься от переживаний, связанных с войной.

"Сегодня роль бизнеса не ограничивается уплатой налогов или сохранением рабочих мест. Ответственный бизнес должен становиться партнером для общества в решении острейших социальных проблем. Поддержка детей из семей военных, ветеранов, из семей погибших Героев — это моральная обязанность каждого из нас и общества в целом", — отметил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Владислав Бельбас

Проект реализуют БО "После Службы" и ОО "Милосердие и здоровье" при финансовой поддержке "Украинской бронетехники". За четыре года участие в программе психоэмоционального обновления приняли уже более 6 тысяч детей из семей военнослужащих.