115 дітей військових з 1-ї окремої бригади ТрО ім. Івана Богуна вирушили на відпочинок у Карпати

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У межах проєкту "Літо без війни" до табору вирушила вже восьма група дітей захисників України. Серед них — діти загиблих Героїв, військовополонених, зниклих безвісти та чинних військовослужбовців. Про це повідомляє "Українська бронетехніка".

Протягом зміни на дітей чекають активності на природі, нові знайомства та програма психоемоційного відновлення, яка допомагає відволіктися від переживань, пов'язаних із війною.

"Сьогодні роль бізнесу не обмежується сплатою податків чи збереженням робочих місць. Відповідальний бізнес має ставати партнером для суспільства у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Підтримка дітей з родин військових, ветеранів, з родин загиблих Героїв — це моральний обов'язок кожного з нас і суспільства загалом", — зазначив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Владислав Бельбас

Проєкт реалізують БО "Після Служби" та ГО "Милосердя та здоров'я" за фінансової підтримки "Української бронетехніки". За чотири роки участь у програмі психоемоційного відновлення взяли вже понад 6 тисяч дітей із родин військовослужбовців.