Не выливайте воду из кондиционера: она может пригодиться в быту

Ей точно можно найти применение

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В жаркие дни кондиционер может собирать достаточно много воды. Ее можно не выливать, а использовать повторно – например, для полива растений или уборки.

В такой воде мало минералов, поэтому после высыхания она не оставляет столько известковых следов, как обычная водопроводная. В то же время, называть ее дистиллированной или полностью чистой не стоит, как написали в "Оk Diario".

Для чего можно использовать

Воду из кондиционера можно собирать для полива некоторых растений. Она особенно подходит тем видам, которые лучше переносят мягкую воду. Ее можно использовать, например, для гортензий и отдельных комнатных растений.

Однако постоянно поливать все растения только такой водой не рекомендуют. В нем очень мало минералов, необходимых для нормального роста. Поэтому лучше чередовать ее с другой водой и не забывать о подкормках.

Также конденсат можно использовать при уборке. Из-за низкого содержания минералов хорошо подходит для мытья стекла, зеркал и других гладких поверхностей, где после водопроводной воды часто остаются белые пятна.

Некоторые люди используют воду из кондиционера и для паровых утюгов. Но здесь следует сначала проверить инструкцию к конкретному прибору, поскольку требования производителей разнятся.

Как использовать воду из кондиционера. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Есть важное правило

Воду из кондиционера нельзя пить. Также ее не следует использовать для приготовления пищи, мытья продуктов или поения домашних животных.

Перед сбором конденсата убедитесь, что кондиционер чист, а его фильтры и дренажная система не загрязнены. Саму воду лучше набирать в чистую закрытую емкость и не хранить длительно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать вентилятор более эффективным.