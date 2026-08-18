Выбросьте ершик для унитаза. Хозяйки по всему миру в восторге от нового решения

Щетки для туалета с контейнером изобрели в далеком 1932 году, сейчас их вытесняет новый тренд

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Ершики для унитаза долгое время были единственным решением для поддержки гигиены. Однако сейчас их вытесняет более удобная и безопасная альтернатива — системы для чистки унитазов с ручкой и одноразовыми сменными губками.

Об этом рассказывает популярный американский портал о доме и быте House Digest. Когда в 1932 году был изобретен ершик для унитаза, его считали революционным инструментом для чистки туалета. Это устройство, стоящее на полу рядом с унитазом, на долгие десятилетия поселилось в домах.

Почему туалетный ершик лучше выбросить

Однако туалетный ершик — очень противоречивая и негигиеничная вещь. Щетина находится в контейнере, создавая влажную среду, где могут размножаться бактерии и плесень. Кроме того, при пользовании ершиком может капать на пол или унитаз. Да и вид ершика в контейнере не придает красоты вашему туалету.

Чем заменить туалетный ершик

Именно поэтому специалисты разработали инновационную систему чистки унитаза. Она состоит из стильного контейнера для хранения, ручки и одноразовых сменных губок, уже пропитанных чистящим и дезинфицирующим средством.

Система для чистки унитаза с сменными губками. Фото: amazon.com

Все, что нужно сделать – взять новую сменную губку, надеть ее на ручку с помощью специального крепления. При контакте с водой в унитазе губка дает пену, которая хорошо удаляет все загрязнения и дезинфицирует унитаз. После чистки ее "отстегивают" от ручки бесконтактным способом – прямо в мусорный бак.

Можно купить всю систему или сменные губки по отдельности. Фото: amazon.com

Поскольку часть, которая фактически касается унитаза, сразу выбрасывается, ручка остается чистой и сухой. Ее ставят в контейнер с новыми сменными блоками до следующего использования. Никакой влаги, запахов или размножения бактерий, а ваш унитаз всегда чистый.

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