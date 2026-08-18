Выбросьте ершик для унитаза. Хозяйки по всему миру в восторге от нового решения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Щетки для туалета с контейнером изобрели в далеком 1932 году, сейчас их вытесняет новый тренд
Ершики для унитаза долгое время были единственным решением для поддержки гигиены. Однако сейчас их вытесняет более удобная и безопасная альтернатива — системы для чистки унитазов с ручкой и одноразовыми сменными губками.
Об этом рассказывает популярный американский портал о доме и быте House Digest. Когда в 1932 году был изобретен ершик для унитаза, его считали революционным инструментом для чистки туалета. Это устройство, стоящее на полу рядом с унитазом, на долгие десятилетия поселилось в домах.
Почему туалетный ершик лучше выбросить
Однако туалетный ершик — очень противоречивая и негигиеничная вещь. Щетина находится в контейнере, создавая влажную среду, где могут размножаться бактерии и плесень. Кроме того, при пользовании ершиком может капать на пол или унитаз. Да и вид ершика в контейнере не придает красоты вашему туалету.
Чем заменить туалетный ершик
Именно поэтому специалисты разработали инновационную систему чистки унитаза. Она состоит из стильного контейнера для хранения, ручки и одноразовых сменных губок, уже пропитанных чистящим и дезинфицирующим средством.
Все, что нужно сделать – взять новую сменную губку, надеть ее на ручку с помощью специального крепления. При контакте с водой в унитазе губка дает пену, которая хорошо удаляет все загрязнения и дезинфицирует унитаз. После чистки ее "отстегивают" от ручки бесконтактным способом – прямо в мусорный бак.
Поскольку часть, которая фактически касается унитаза, сразу выбрасывается, ручка остается чистой и сухой. Ее ставят в контейнер с новыми сменными блоками до следующего использования. Никакой влаги, запахов или размножения бактерий, а ваш унитаз всегда чистый.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему хозяйки по всему миру массово отказываются от губок для мытья посуды. Им на смену приходит шведский тренд.