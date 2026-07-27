Едва удержал в руках: рыбак в Днепре похвастался огромным уловом (фото, видео)

Таких великанов в дикой природе уже почти не встретишь

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В городе Днепр рыбакам улыбнулась удача. Им на крючок попал огромный дикий карп — сазан, вес которого достиг 15 килограммов.

Об этом пишут в социальной сети Instagram. Следует отметить, что мужчины поступили верно и после взвешивания и замеров отпустили великана обратно в реку.

На фото и видео видно, что поймали рыбу уже вечером. Она была так велика, что один из рыбаков едва удерживал ее в руках.

"На косе на Победе днепрянам улыбнулась настоящая рыбацкая удача. Мужчины вытащили из реки дикого сазана-великана весом почти 15 килограммов. Добычу сразу взвесили, сделали замеры и отпустили трофейного гиганта обратно в Днепр", — говорится в сообщении.

Мужчина едва удержал рыбу в руках

Где поймали рыбу?

Место ловли находится в городе Днепр. На улице набережная Победы.

Что известно об этой рыбе?

Карп является одной из самых распространенных рыб, водимых в пресной воде. Он имеет мускулистое тело и большую чешую золотистого или темно-бронзового оттенка. Рыба питается как водорослями, так и мелкими водными организмами.

В природе карпы обитают в прудах, озерах и реках с медленным течением. Рыбаки отмечают, что среди самых эффективных наживок для этой рыбы есть кукуруза, мамалыга и бойлы с разными ароматизаторами.

Карп. Фото Википедия

Карп считается одной из самых умных рыб среди пресноводных. Он хорошо ориентируется в водоеме, имеет отличную память и способен обучаться. Поэтому его непросто поймать – особенно старших. Средний карп обычно весит 1,5–2 кг в возрасте 2–3 лет. Однако при благоприятных условиях отдельные особи могут дорастать до веса в 10 килограммов.

Вес карпа в соответствии с возрастом. Инфографика ИИ/"Телеграф"

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