Ледь втримав у руках: рибалка в Дніпрі похизувався величезним уловом (фото, відео)
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Таких велетнів в дикій природі вже майже не зустрінеш
В місті Дніпро рибалками усміхнулась неабияка удача. Їм на гачок потрапив величезний дикий короп — сазан, вага якого сягнула 15 кілограмів.
Про це пишуть в соціальній мережі Instagram. Варто зауважити, що чоловіки вчинили вірно і після зважування та замірів відпустили велетня назад у річку.
На фото та відео видно, що спіймали рибу вже увечері. Вона була такою великою, що один з рибалок ледь втримував її в руках.
"На косі на Перемозі дніпрянам посміхнулася справжня рибальська удача. Чоловіки витягли з річки дикого сазана-велетня вагою майже 15 кілограмів. Здобич одразу зважили, зробили заміри та відпустили трофейного гіганта назад у Дніпро", — зазначено у повідомленні.
Де спіймали рибу?
Місце лову знаходиться в місті Дніпро. На вулиці набережна Перемоги.
Що відомо про цю рибу?
Короп є однією з найпоширеніших риб, що водяться в прісній воді. Він має м’язисте тіло та велику луску золотавого або темно-бронзового відтінку. Риба харчується як водоростями, так і дрібними водними організмами.
У природі коропи мешкають у ставках, озерах і річках з повільною течією. Рибалки відзначають, що серед найефективніших наживок для цієї риби є кукурудза, мамалига та бойли з різними ароматизаторами.
Короп вважається однією з найрозумніших риб серед прісноводних. Він добре орієнтується у водоймі, має чудову пам’ять і здатний навчатися. Тому його непросто спіймати — особливо старших. Середній короп зазвичай важить 1,5–2 кг у віці 2–3 років. Проте, за сприятливих умов, окремі особини можуть доростати до ваги у 10 кілограмів.
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