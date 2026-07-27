Ледь втримав у руках: рибалка в Дніпрі похизувався величезним уловом (фото, відео)

Таких велетнів в дикій природі вже майже не зустрінеш

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В місті Дніпро рибалками усміхнулась неабияка удача. Їм на гачок потрапив величезний дикий короп — сазан, вага якого сягнула 15 кілограмів.

Про це пишуть в соціальній мережі Instagram. Варто зауважити, що чоловіки вчинили вірно і після зважування та замірів відпустили велетня назад у річку.

На фото та відео видно, що спіймали рибу вже увечері. Вона була такою великою, що один з рибалок ледь втримував її в руках.

"На косі на Перемозі дніпрянам посміхнулася справжня рибальська удача. Чоловіки витягли з річки дикого сазана-велетня вагою майже 15 кілограмів. Здобич одразу зважили, зробили заміри та відпустили трофейного гіганта назад у Дніпро", — зазначено у повідомленні.

Чоловік ледве втримав рибу в руках

Де спіймали рибу?

Місце лову знаходиться в місті Дніпро. На вулиці набережна Перемоги.

Що відомо про цю рибу?

Короп є однією з найпоширеніших риб, що водяться в прісній воді. Він має м’язисте тіло та велику луску золотавого або темно-бронзового відтінку. Риба харчується як водоростями, так і дрібними водними організмами.

У природі коропи мешкають у ставках, озерах і річках з повільною течією. Рибалки відзначають, що серед найефективніших наживок для цієї риби є кукурудза, мамалига та бойли з різними ароматизаторами.

Короп. Фото Вікіпедія

Короп вважається однією з найрозумніших риб серед прісноводних. Він добре орієнтується у водоймі, має чудову пам’ять і здатний навчатися. Тому його непросто спіймати — особливо старших. Середній короп зазвичай важить 1,5–2 кг у віці 2–3 років. Проте, за сприятливих умов, окремі особини можуть доростати до ваги у 10 кілограмів.

Вага коропа відповідно до віку. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, яку рибу категорично не можна забирати, навіть якщо дуже хочеться.