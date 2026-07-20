"Золото" из Днепра: рыбак поймал редкую краснокнижную рыбу, её икра стоит тысячи гривен (фото)

За вылов таких рыб в Украине предусмотрены штрафы

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В Киевской области рыбак поймал краснокнижную рыбу. Её икра является дорогим деликатесом.

О своем ценном улове мужчина рассказал в Telegram. Речь идет об осетре, которого он поймал вблизи села Кийлов (Киевская область). После фотосессии рыбину отпустили на волю.

Такой экземпляр является настолько редким "гостем" на крючке, что многие комментаторы даже не поверили рыбаку:

Осетр

Ого, редкость, почти не осталось их;

Вау, вселяет надежду, что у нас еще есть эти великаны;

ИИ рулит. В следующий раз такое фото пришлю с Днепра, только с белой акулой на руках.

Что известно об осетре

Осетр (Acipenser) — род рыб семейства осетровых. Это один из старейших нынешних родов рыб, характерный для рек и морей Европы, Азии и Северной Америки. Взрослые осетры часто достигают длины в 1 — 5 м. Лишь несколько видов постоянно обитают в пресной воде. Почти все виды дикого осетра (включая русский, сибирский, амурский и атлантический осетры) занесены в Красную книгу Украины.

Осетры известны своим долгожительством (от 40 до 60 лет в среднем), мясом и икрой.

Икра осетра (черная икра) — это изысканный деликатес, отличающийся относительно плотной оболочкой, размером зерна 2–3 мм и характерным маслянисто-сливочным вкусом с легкими ореховыми нотками. В украинских супермаркетах стоимость пятидесятиграммовой баночки такого продукта находится в районе 2 тысяч гривен.

Цены на черную икру в Варусе

В Украине строго запрещено вылавливать рыбу, занесенную в Красную книгу. Под особой охраной находятся 75 видов, среди них стерлядь пресноводная, осетр русский, севрюга и белуга. Штрафы за незаконный отлов таких видов рыб могут достигать десятков тысяч гривен за одну особь, в частности:

белуга — 100 тыс. грн;

русский осетр, севрюга и стерлядь (или чечуга) – по 48 тыс. грн;

хариус европейский, лососи черноморский и дунайский – по 14 тыс. грн;

вырезуб причерноморский – 10 тыс. грн.

Компенсация за незаконный вылов рыбы. Инфографика Госрыбагентство

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рыбак поймал "королевскую" щуку на Киевщине. Он рассказал, в чем секрет приманки.