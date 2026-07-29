"Жигули" пишет, Mercedes "кубик" - в уме. Как экс-чиновник спрятал роскошное имущество от контроля

Экс-начальник райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области имеет автопарк стоимостью 250 тысяч долларов

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По официальным документам – скромное состояние, работа в бюджетных учреждениях и сбережения в 100 тысяч гривен. По факту – автопарк премиум-класса стоимостью около четверти миллиона долларов, оформленный на 21-летнюю дочь, а также возможный конфликт интересов из-за перехода на работу в бизнес, ранее находившийся под его контролем. Речь идет об экс-руководителе Хмельницкого районного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Василии Грушко.

Что известно о Василии Грушко и членах его семьи, читайте в материале "Телеграфа".

Скромный чиновник и семейная династия

Госпродпотребслужба – это "суперведомство", объединяющее функции сразу нескольких бывших государственных инспекций (ветеринарной, фитосанитарной, защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологической, контроля за ценами и т.п.). Служба может создать проблемы любому бизнесу — от крохотной кофейни до мощного агроэкспортера.

Чиновники Госпродпотребслужбы имеют высокие коррупционные риски. Об этом хорошо знает Василий Грушко – представитель целой династии должностных лиц службы. Его отец Василий Филиппович Грушко (ныне 68-летний пенсионер) до 2022 года возглавлял Госпродпотребслужбу в Хмельницкой области.

Василий Грушко. Фото с Facebook-страницы Василия Грушко

Дальше речь пойдет о его сыне. Так, сам Василий Грушко-младший до марта 2025 года занимал должность начальника Хмельницкого райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области. Согласно декларации за 2025 год (поданной перед увольнением в марте), официальные доходы семьи выглядели более чем скромно:

Василий Грушко за три месяца до увольнения заработал в Госпродпотребслужбе 104,6 тыс. грн .

за три месяца до увольнения заработал в Госпродпотребслужбе . Его жена Марина получила 150,3 тыс. грн. в Винницкой региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

Совместные наличные сбережения супругов составляли 100 тыс. грн .

. Единственный официальный автомобиль в семейной декларации – старенький ВАЗ 21101-01 аж 2007 года выпуска.

В этой же декларации чиновник указал 20-летнюю дочь Екатерину Грушко, которая на тот момент проживала вместе с родителями, не имела ни официальной работы, ни собственного имущества или транспорта.

В декларации чиновник указал свою дочь. Скриншот НАПК декларации

И Василий Грушко, и его жена Марина годами получали невысокую зарплату в управлении Госпродпотребслужбы.

Впрочем, реальная картина существенно отличается от декларационных бумаг. К своему 21-летию Екатерина Грушко стала владелицей целой коллекции элитных автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет около 250 тысяч долларов. При этом все эти машины зарегистрировали в 2026 году. И декларацию за 2026-й Василий Грушко подавать уже не будет (по закону подается декларация только за год, в котором произошло увольнение).

Сколько стоит BMW X7 2022 года. Скриншот auto.ria.com

Скриншот Youcontrol

Так что НАПК и правоохранители вряд ли заметят, что дочь экс-чиновника оформила на себя Mercedes-Benz G 500 2019 года, который стоит около 120 тыс. долларов и который называют "кубиком" за характерную форму кузова.

Сколько стоит Mercedes-Benz G 500 2019 года. Скриншот auto.ria.com

Что интересно, у кое-кого в телефонных книгах Василий Грушко записан как "Вася Хмельник Кубик". Конечно, это может быть совпадением. Или же богатая 21-летняя дочь дала бедному папе-чиновнику покататься на своем автомобиле.

Как записан Василий Грушко в телефонах людей

Тем более – у Екатерины Грушко не один автомобиль. У нее также есть BMW X6 2022 г. в. (стоимость – от 60 тыс. долларов).

Сколько стоит BMW X6 2022 года. Скриншот auto.ria.com

А также BMW X7 2022 года (стоимость – от 72 тыс. долларов). Последний автомобиль зарегистрирован на основании договора дарения.

Как записан Василий Грушко в телефонах людей

И здесь снова совпадение – среди тегов на Василия Грушко также есть подпись "Василий покупатель BMW X. D". В итоге дочь семьи чиновников Госпродпотребслужбы к своему 21-летию уже разжилась машинами общей рыночной стоимостью более 250 тыс. долларов.

Автомобили, оформленные на дочь чиновника, стоят 252 тысячи долларов. Инфографика "Телеграфа"

Откуда у юной девушки средства на такие покупки – вопрос открытый, ведь она только недавно зарегистрировалась как ФОП на 2-й группе единого налога, что никак не объясняет наличие состояния подобного масштаба.

Скрытые штрафы и незадекларированная недвижимость

Анализ декларации добавляет еще больше сомнений в ее достоверности. Согласно документам за 2025 год, у Екатерины не было собственных автомобилей. Однако девушка регулярно получала постановления и штрафы за нарушение ПДД:

в сентябре 2023 года;

в ноябре 2024 года;

в феврале 2025 года.

Это свидетельствует о двух возможных сценариях: либо девушка систематически управляла чужими незадекларированными машинами, либо Василий Грушко сознательно "забыл" внести транспортные средства дочери, проживавшей вместе с ним.

Паркоместо оформлено в 2024 году. Выписка из реестра прав на недвижимое имущество

Вторая версия выглядит более правдоподобной, учитывая еще один факт "забывчивости" чиновника: в декларации также отсутствует информация о паркоместе в пригороде Киева (с. Петропавловская Борщаговка), официально оформленном на Екатерину Грушко еще в 2024 году.

Трудоустройство после увольнения: прямой конфликт интересов?

Отдельного внимания заслуживает карьерный шаг Василия Грушка после ухода с государственной службы в марте. Уволившись с должности начальника Хмельницкого райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, он сразу трудоустроился в Агропромышленное научно-производственное предприятие "Визит" (АНПП "Визит").

Это предприятие принадлежит семье экс-нардепа Петра Юрчишина (официально оформленное на его жену Любовь Юрчишину). Группа компаний Юрчишина имеет разветвленный бизнес:

агропромышленный сектор и предприятия пищевой промышленности;

сеть продуктовых магазинов;

ресторан "Визит";

известный санаторий "Радон".

Все эти объекты – от пищевых производств и заведений питания до оздоровительных учреждений – подлежат систематическому контролю и проверкам со стороны Госпродпотребслужбы. Более того, тот же санаторий "Радон" еще совсем недавно инспектировало именно то управление Госпродпотребслужбы, которым руководил Василий Грушко.

Переход бывшего контролера на работу в субъект хозяйствования, который он еще вчера проверял, имеет отчетливые признаки конфликта интересов и вызывает обоснованные вопросы лояльности чиновника во время осуществления им государственных проверок.

Несмотря на множество антикоррупционных институтов и правоохранительных органов, подобные чиновники остаются безнаказанными и щедро одаривают своих детей. Детальнее о заработках чиновников Госпродпотребслужбы в регионах, читайте в следующих публикациях. Продолжение следует…