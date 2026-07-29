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"Жигули" пишет, Mercedes "кубик" - в уме. Как экс-чиновник спрятал роскошное имущество от контроля

Автор
Глеб Климов
Дата публикации
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Автор
Автомобили Новость обновлена 29 июля 2026, 06:24
Автомобили. Фото Коллаж "Телеграфа"

Экс-начальник райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области имеет автопарк стоимостью 250 тысяч долларов

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По официальным документам – скромное состояние, работа в бюджетных учреждениях и сбережения в 100 тысяч гривен. По факту – автопарк премиум-класса стоимостью около четверти миллиона долларов, оформленный на 21-летнюю дочь, а также возможный конфликт интересов из-за перехода на работу в бизнес, ранее находившийся под его контролем. Речь идет об экс-руководителе Хмельницкого районного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Василии Грушко.

Что известно о Василии Грушко и членах его семьи, читайте в материале "Телеграфа".

Скромный чиновник и семейная династия

Госпродпотребслужба – это "суперведомство", объединяющее функции сразу нескольких бывших государственных инспекций (ветеринарной, фитосанитарной, защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологической, контроля за ценами и т.п.). Служба может создать проблемы любому бизнесу — от крохотной кофейни до мощного агроэкспортера.

Чиновники Госпродпотребслужбы имеют высокие коррупционные риски. Об этом хорошо знает Василий Грушко – представитель целой династии должностных лиц службы. Его отец Василий Филиппович Грушко (ныне 68-летний пенсионер) до 2022 года возглавлял Госпродпотребслужбу в Хмельницкой области.

Василий Грушко. Фото с Facebook-страницы Василия Грушко
Василий Грушко. Фото с Facebook-страницы Василия Грушко

Дальше речь пойдет о его сыне. Так, сам Василий Грушко-младший до марта 2025 года занимал должность начальника Хмельницкого райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области. Согласно декларации за 2025 год (поданной перед увольнением в марте), официальные доходы семьи выглядели более чем скромно:

  • Василий Грушко за три месяца до увольнения заработал в Госпродпотребслужбе 104,6 тыс. грн.
  • Его жена Марина получила 150,3 тыс. грн. в Винницкой региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.
  • Совместные наличные сбережения супругов составляли 100 тыс. грн.
  • Единственный официальный автомобиль в семейной декларации – старенький ВАЗ 21101-01 аж 2007 года выпуска.

В этой же декларации чиновник указал 20-летнюю дочь Екатерину Грушко, которая на тот момент проживала вместе с родителями, не имела ни официальной работы, ни собственного имущества или транспорта.

В декларации чиновник указал свою дочь Грушко Екатерину
В декларации чиновник указал свою дочь. Скриншот НАПК декларации

И Василий Грушко, и его жена Марина годами получали невысокую зарплату в управлении Госпродпотребслужбы.

Впрочем, реальная картина существенно отличается от декларационных бумаг. К своему 21-летию Екатерина Грушко стала владелицей целой коллекции элитных автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет около 250 тысяч долларов. При этом все эти машины зарегистрировали в 2026 году. И декларацию за 2026-й Василий Грушко подавать уже не будет (по закону подается декларация только за год, в котором произошло увольнение).

Сколько стоит BMW X7 2022 года
Сколько стоит BMW X7 2022 года. Скриншот auto.ria.com
Два БМВ и один Мерседес. Скриншот Youcontrol
Скриншот Youcontrol

Так что НАПК и правоохранители вряд ли заметят, что дочь экс-чиновника оформила на себя Mercedes-Benz G 500 2019 года, который стоит около 120 тыс. долларов и который называют "кубиком" за характерную форму кузова.

Сколько стоит Mercedes-Benz G 500
Сколько стоит Mercedes-Benz G 500 2019 года. Скриншот auto.ria.com

Что интересно, у кое-кого в телефонных книгах Василий Грушко записан как "Вася Хмельник Кубик". Конечно, это может быть совпадением. Или же богатая 21-летняя дочь дала бедному папе-чиновнику покататься на своем автомобиле.

Василий Грушко записан в телефонах людей как Вася Хмельник Кубик
Как записан Василий Грушко в телефонах людей

Тем более – у Екатерины Грушко не один автомобиль. У нее также есть BMW X6 2022 г. в. (стоимость – от 60 тыс. долларов).

Сколько стоит BMW X6 2022 года
Сколько стоит BMW X6 2022 года. Скриншот auto.ria.com

А также BMW X7 2022 года (стоимость – от 72 тыс. долларов). Последний автомобиль зарегистрирован на основании договора дарения.

Василий Грушко записан в телефонах людей, как Василий покупатель BMW X. D
Как записан Василий Грушко в телефонах людей

И здесь снова совпадение – среди тегов на Василия Грушко также есть подпись "Василий покупатель BMW X. D". В итоге дочь семьи чиновников Госпродпотребслужбы к своему 21-летию уже разжилась машинами общей рыночной стоимостью более 250 тыс. долларов.

Автомобили, оформленные на дочь чиновника, стоят 252 тысячи долларов
Автомобили, оформленные на дочь чиновника, стоят 252 тысячи долларов. Инфографика "Телеграфа"

Откуда у юной девушки средства на такие покупки – вопрос открытый, ведь она только недавно зарегистрировалась как ФОП на 2-й группе единого налога, что никак не объясняет наличие состояния подобного масштаба.

Скрытые штрафы и незадекларированная недвижимость

Анализ декларации добавляет еще больше сомнений в ее достоверности. Согласно документам за 2025 год, у Екатерины не было собственных автомобилей. Однако девушка регулярно получала постановления и штрафы за нарушение ПДД:

  • в сентябре 2023 года;
  • в ноябре 2024 года;
  • в феврале 2025 года.

Это свидетельствует о двух возможных сценариях: либо девушка систематически управляла чужими незадекларированными машинами, либо Василий Грушко сознательно "забыл" внести транспортные средства дочери, проживавшей вместе с ним.

Выписка из реестра прав на недвижимое имущество
Паркоместо оформлено в 2024 году. Выписка из реестра прав на недвижимое имущество

Вторая версия выглядит более правдоподобной, учитывая еще один факт "забывчивости" чиновника: в декларации также отсутствует информация о паркоместе в пригороде Киева (с. Петропавловская Борщаговка), официально оформленном на Екатерину Грушко еще в 2024 году.

Трудоустройство после увольнения: прямой конфликт интересов?

Отдельного внимания заслуживает карьерный шаг Василия Грушка после ухода с государственной службы в марте. Уволившись с должности начальника Хмельницкого райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, он сразу трудоустроился в Агропромышленное научно-производственное предприятие "Визит" (АНПП "Визит").

Это предприятие принадлежит семье экс-нардепа Петра Юрчишина (официально оформленное на его жену Любовь Юрчишину). Группа компаний Юрчишина имеет разветвленный бизнес:

  • агропромышленный сектор и предприятия пищевой промышленности;
  • сеть продуктовых магазинов;
  • ресторан "Визит";
  • известный санаторий "Радон".

Все эти объекты – от пищевых производств и заведений питания до оздоровительных учреждений – подлежат систематическому контролю и проверкам со стороны Госпродпотребслужбы. Более того, тот же санаторий "Радон" еще совсем недавно инспектировало именно то управление Госпродпотребслужбы, которым руководил Василий Грушко.

Переход бывшего контролера на работу в субъект хозяйствования, который он еще вчера проверял, имеет отчетливые признаки конфликта интересов и вызывает обоснованные вопросы лояльности чиновника во время осуществления им государственных проверок.

Несмотря на множество антикоррупционных институтов и правоохранительных органов, подобные чиновники остаются безнаказанными и щедро одаривают своих детей. Детальнее о заработках чиновников Госпродпотребслужбы в регионах, читайте в следующих публикациях. Продолжение следует…

Теги:
#Винницкая область #Декларации #Держпродспоживслужба