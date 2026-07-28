Говорили за закрытыми дверями. Чем закончилась встреча Зеленского и Трампа
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Одной из главных тем стало производство ракет для "Петриотов"
Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел двухстороннюю встречу с главой США Дональдом Трампом. Во время разговора за закрытыми дверями лидеры, в частности, обсуждали сотрудничество двух стран в сфере обороны и давление на РФ.
"Телеграф" собрал главные заявления президентов, озвученные по итогам переговоров.
Что сказал Владимир Зеленский
- Зеленский выразил Президенту Трампа наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма.
"Он был настоящим другом Украины", — добавил глава государства.
- Главы государств, по словам украинского лидера, обсудили лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов" и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".
- Также говорили о дипломатии.
"Важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации", — добавил Зеленский.
Заявления Дональда Трампа
Трамп пока не делал заявлений по итогам встречи.
Визит президента Украины: главное
Программа визита началась в Белом доме.
В 9 утра по местному времени лидеры встретились в Овальном кабинете. Разговор проходил за закрытыми дверями без присутствия СМИ. В 11:00 в том же помещении запланирована встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
После двухсторонних переговоров с Трампом Зеленский и Нетаньяху также примут участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Ожидается, что в ходе мероприятия с речами в память о покойном выступят президент США Дональд Трамп, телеведущий Шон Хеннити и племянница сенатора Эмили Робертс.
Напомним, ранее мы писали о том, почему Трамп меняет свое отношение к Украине и России.