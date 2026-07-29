Остане6тесь без денег и счастья: что категорически запрещено делать 29 июля

Лучше не начинайте ремонт на Калиника

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В эту среду, 29 июля, по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Калиника. В народной традиции этот день назывался Калинник и связан с калиной.

Святой Калиник родился в Киликии (территория современной Турции), с детства исповедовал христианство и много путешествовал, проповедуя Евангелие среди язычников. Его деятельность привлекла внимание римских властей во время гонений на христиан.

После ареста Калиника принуждали принести жертву языческим богам, но он отказался. После пыток святого приговорили к сожжению. Даже по дороге к месту казни он не переставал молиться, а его мужество поражало очевидцев.

Традиции и приметы 29 июля

В народе 29 июля называли Калинником, ведь именно в этот период начинали наливаться ягоды калины. Наши предки верили, что в этот день стоит уделить внимание семье, дому и здоровью.

Дождь 29 июля – осень будет сырой и затяжной.

Солнечный и теплый день предвещает хороший урожай поздних зерновых.

Гром слышен издалека — до длительных осенних дождей.

Если вороны громко каркают – вскоре изменится погода.

Многие грибы в лесу — осень будет влажной, а если грибов почти нет — ждали более суровой зимы.

Увидеть вечером большие стаи птиц до раннего похолодания.

Дождь. Фото: сгенерировано ИИ,Телеграф

Что нельзя делать 29 июля

ломать калину без надобности - это до потерисемейного согласия и удачи;

это до потерисемейного согласия и удачи; начинать ремонт или большое строительство - работы, начатые на Калинника, могут надолго затянуться или принести больше затрат, чем пользы;

работы, начатые на Калинника, могут надолго затянуться или принести больше затрат, чем пользы; одалживать деньги и брать их взаймы - вместе с деньгами можно "отдать" собственный достаток;

вместе с деньгами можно "отдать" собственный достаток; оставлять беспорядок в доме на ночь - беспорядок в конце июля может "задержать" благополучие в пути в дом;

беспорядок в конце июля может "задержать" благополучие в пути в дом; срывать недозрелую калину – такая поспешность может навлечь неудачу на семью.

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