Укр

Что будет с Беларусью после Лукашенко: топ-3 сценария от ИИ

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Лукашенко Новость обновлена 28 июля 2026, 15:59
Александр Лукашенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Озвучены как наиболее реалистичные, так и оптимистичные варианты

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После ухода беларусского главы Александра Лукашенко РБ может пойти по совершенно разным путям — от сохранения нынешней системы и усиления давления Москвы до постепенных реформ и сближения с Западом.

"Телеграф" обратился к ChatGPT, Gemini и Claude, чтобы узнать, какое будущее может быть у Беларуси после ухода Лукашенко. Каждая из моделей предложила по несколько возможных сценариев развития событий в стране.

Отметим, что в новом исследовании Центра новых идей "Мониторинг белорусского транзита" указано, что до 2040 года изменение власти в Беларуси практически неизбежно. Главным возможным триггером смены власти эксперты называют состояние здоровья Александра Лукашенко.

Сколько еще может быть у власти Лукашенко
ИИ сказал, сколько еще может быть у власти Лукашенко. Инфографика: "Телеграф"

Три возможных сценария

Chat GPT выражает мнение, что Беларусь не изменится в тот же час после Лукашенко. Самым реалистичным сценарием ИИ называет приход к власти представителя нынешней системы, который будет пытаться сохранить стабильность, ослабить зависимость от России и наладить контакт с Западом.

В целом цифровой разум дает три сценария развития событий:

  • Система власти останется в руках элит, однако столь жесткого контроля уже не будет;
  • Возможно смягчение политики, освобождение части политзаключенных, экономические изменения и попытка проводить более самостоятельную политику;
  • Усиление роли России — возможный сценарий при нестабильном переходе власти и борьбе между элитами.

Главным фактором будет исход войны России против Украины. Беларусь сможет стать более самостоятельной, если Москва ослабнет.

Таким образом Chat GPT прогнозирует, что в ближайшие годы Беларусь все также будет в тесных отношениях с Россией, но в то же время начнет искать свой путь.

Какой будет Беларусь после ухода Лукашенко
Прогноз Chat GPT / "Телеграф"

Свобода или давление Кремля

Gemini озвучивает два прогноза — более оптимистичный и наиболее вероятный.

Первый заключается в том, что после раскола элит произойдут свободные выборы в стране. При этом Москва ослабит давление на Беларусь и позволит властям дистанцироваться от Кремля. Произойдут реформы, будут сняты санкции и РБ начнет налаживать отношение с Европой и Украиной.

Второй, наиболее вероятный сценарий, заключается в том, что власть после Лукашенко перейдет Совбезу или номенклатуре, а нынешняя система сохранится. В то же время Россия по-прежнему будет держать под контролем Беларусь, в частности, через экономику и силы безопасности. Таким образом РБ и дальше останется без настоящего лидера и под давлением Москвы.

Какой будет Беларусь после ухода Лукашенко
Прогноз Gemini / "Телеграф"

От преемника до демократических перемен

Claude видит целых пять сценариев будущего Беларуси после ухода Александра Лукашенко.

  • Передача власти преемнику. Руководство страной перейдет одному из представителей нынешней системы. К примеру, среди возможных кандидатов называют Наталью Кочанову. Однако политический курс существенно не изменится.
  • "Полная зависимость от Кремля". При таком сценарии Беларусь может еще больше сблизиться с Москвой и практически потерять самостоятельность.
  • Постепенные изменения. Новая власть может смягчить внутреннюю политику, начать восстанавливать отношения с ЕС, однако без разрыва связей с Россией.
  • Борьба за власть. Если уход Лукашенко будет внезапным, контроль над страной могут временно взять силовые структуры или представители его ближайшего окружения.
  • Демократические перемены. Это по мнению ИИ наименее вероятный сценарий, возможный только при серьезном расколе элит или существенном ослаблении влияния России.

Искусственный интеллект подытожил, что согласно мнению многих экспертов, резкого перехода к демократии в Беларуси не произойдет. Наиболее вероятно, что РБ сохранит нынишнюю власть и постепенно будет вносить изменения во внешнюю и внутреннюю политику.

Какой будет Беларусь после ухода Лукашенко
Прогноз Claude / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Лукашенко боится Украины, и какую роль Путин готовит Беларуси.

Теги:
#Беларусь #Прогноз #Александр Лукашенко #Gemini #ChatGPT #Claude