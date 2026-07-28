Что будет с Беларусью после Лукашенко: топ-3 сценария от ИИ

Озвучены как наиболее реалистичные, так и оптимистичные варианты

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После ухода беларусского главы Александра Лукашенко РБ может пойти по совершенно разным путям — от сохранения нынешней системы и усиления давления Москвы до постепенных реформ и сближения с Западом.

"Телеграф" обратился к ChatGPT, Gemini и Claude, чтобы узнать, какое будущее может быть у Беларуси после ухода Лукашенко. Каждая из моделей предложила по несколько возможных сценариев развития событий в стране.

Отметим, что в новом исследовании Центра новых идей "Мониторинг белорусского транзита" указано, что до 2040 года изменение власти в Беларуси практически неизбежно. Главным возможным триггером смены власти эксперты называют состояние здоровья Александра Лукашенко.

ИИ сказал, сколько еще может быть у власти Лукашенко. Инфографика: "Телеграф"

Три возможных сценария

Chat GPT выражает мнение, что Беларусь не изменится в тот же час после Лукашенко. Самым реалистичным сценарием ИИ называет приход к власти представителя нынешней системы, который будет пытаться сохранить стабильность, ослабить зависимость от России и наладить контакт с Западом.

В целом цифровой разум дает три сценария развития событий:

Система власти останется в руках элит, однако столь жесткого контроля уже не будет;

Возможно смягчение политики, освобождение части политзаключенных, экономические изменения и попытка проводить более самостоятельную политику;

Усиление роли России — возможный сценарий при нестабильном переходе власти и борьбе между элитами.

Главным фактором будет исход войны России против Украины. Беларусь сможет стать более самостоятельной, если Москва ослабнет.

Таким образом Chat GPT прогнозирует, что в ближайшие годы Беларусь все также будет в тесных отношениях с Россией, но в то же время начнет искать свой путь.

Прогноз Chat GPT / "Телеграф"

Свобода или давление Кремля

Gemini озвучивает два прогноза — более оптимистичный и наиболее вероятный.

Первый заключается в том, что после раскола элит произойдут свободные выборы в стране. При этом Москва ослабит давление на Беларусь и позволит властям дистанцироваться от Кремля. Произойдут реформы, будут сняты санкции и РБ начнет налаживать отношение с Европой и Украиной.

Второй, наиболее вероятный сценарий, заключается в том, что власть после Лукашенко перейдет Совбезу или номенклатуре, а нынешняя система сохранится. В то же время Россия по-прежнему будет держать под контролем Беларусь, в частности, через экономику и силы безопасности. Таким образом РБ и дальше останется без настоящего лидера и под давлением Москвы.

Прогноз Gemini / "Телеграф"

От преемника до демократических перемен

Claude видит целых пять сценариев будущего Беларуси после ухода Александра Лукашенко.

Передача власти преемнику . Руководство страной перейдет одному из представителей нынешней системы. К примеру, среди возможных кандидатов называют Наталью Кочанову. Однако политический курс существенно не изменится.

. Руководство страной перейдет одному из представителей нынешней системы. К примеру, среди возможных кандидатов называют Наталью Кочанову. Однако политический курс существенно не изменится. "Полная зависимость от Кремля". При таком сценарии Беларусь может еще больше сблизиться с Москвой и практически потерять самостоятельность.

При таком сценарии Беларусь может еще больше сблизиться с Москвой и практически потерять самостоятельность. Постепенные изменения. Новая власть может смягчить внутреннюю политику, начать восстанавливать отношения с ЕС, однако без разрыва связей с Россией.

Новая власть может смягчить внутреннюю политику, начать восстанавливать отношения с ЕС, однако без разрыва связей с Россией. Борьба за власть . Если уход Лукашенко будет внезапным, контроль над страной могут временно взять силовые структуры или представители его ближайшего окружения.

. Если уход Лукашенко будет внезапным, контроль над страной могут временно взять силовые структуры или представители его ближайшего окружения. Демократические перемены. Это по мнению ИИ наименее вероятный сценарий, возможный только при серьезном расколе элит или существенном ослаблении влияния России.

Искусственный интеллект подытожил, что согласно мнению многих экспертов, резкого перехода к демократии в Беларуси не произойдет. Наиболее вероятно, что РБ сохранит нынишнюю власть и постепенно будет вносить изменения во внешнюю и внутреннюю политику.

Прогноз Claude / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Лукашенко боится Украины, и какую роль Путин готовит Беларуси.