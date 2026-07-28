Унесло течением от берега: в Одесской области спасают ребенка и мужчину — СМИ

Отдых закончился катастрофой

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В Каролино-Бугаге Одесской области, по сообщениям местных Telegram-каналов, 9-летнего ребенка на надувном матрасе унесло далеко от берега в заминированную акваторию. Как утверждают очевидцы, на помощь ей бросился родственник, однако течение отнесло их обоих еще дальше.

Видео с места происшествия распространили в соцсетях.

В сети также появилась информация, что людям на помощь якобы добрался отдыхающий на SUP-борде.

По словам очевидцев, ему удалось доплыть до ребенка и мужчины, однако из-за погодных условий и сильного движения воды он сам не может самостоятельно вернуться к берегу.

Как пишут местные каналы, в полиции заявили, что из-за возможной минной опасности не могут самостоятельно выйти в море. По их словам, для проведения спасательных работ необходимо разрешение военных, которые контролируют ситуацию с безопасностью в акватории.

Как действовать, если унесло течением

Если человека унесло течением, самое главное — не паниковать и не пытаться плыть против потока. Нужно сохранять силы, держаться на воде и двигаться под углом к течению в сторону берега.

В случае отбойного течения в море рекомендуют плыть не прямо к берегу, а параллельно ему, пока сила потока не ослабнет. Если самостоятельно выбраться не удается — необходимо подавать сигналы о помощи.

Как поступить, если отнесло течением. Сгенерирован ИИ/"Телеграф"

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